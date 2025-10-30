Autorizada la licitación por cinco millones de las obras para ampliar la ETAP de Las Copas, en Villacarrillo (Jaén)

JAÉN 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha autorizado, en su reunión de este jueves, el pliego y la licitación del contrato de ejecución de las obras del proyecto de ampliación de la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de Las Copas, ubicada en Villacarrillo (Jaén).

El presupuesto de licitación del contrato asciende a 5.049.060 euros (IVA incluido) y el plazo para la ejecución de las obras es de 12 meses para la construcción y seis para la puesta en marcha de la instalación.

Esta actuación se enmarca en el convenio de colaboración suscrito el 10 de junio entre Acuaes y la Diputación de Jaén para el desarrollo de actuaciones que permitan garantizar el suministro de agua de calidad a diversas localidades de la provincia con una inversión prevista de 120 millones (IVA excluido).

La ETAP de Las Copas abastece al Consorcio de La Loma de Úbeda (Jaén), que da servicio a 15 municipios de la provincia de Jaén, cubriendo más de 20 núcleos de población. El proyecto tiene como objetivo ampliar la capacidad de tratamiento en 250 litros por segundo adicionales, hasta un total de 500 litros por segundo, lo que permitirá atender a un total de 131.700 habitantes.

Además, se contempla la incorporación de una nueva línea de tratamiento que integrará procesos fisicoquímicos y de desinfección avanzados. Estos procesos permitirán mejorar significativamente la calidad del agua tratada, aumentar la flexibilidad operativa de la planta y atender el crecimiento poblacional derivado de la incorporación de nuevos núcleos al Consorcio de La Loma, así como los desarrollos previstos con la nueva autovía A-32.

Las obras se desarrollarán en los terrenos existentes de la actual ETAP, propiedad de la Diputación de Jaén, por lo que no serán necesarias expropiaciones. Tampoco existen servicios externos afectados. Los trabajos de ampliación deben compatibilizarse con el adecuado funcionamiento de la ETAP, evitando afecciones que comprometan su operativa.

Está prevista la cofinanciación por fondos Feder 2021-2027 correspondientes a la Administración General del Estado.