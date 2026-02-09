Autorizan el regreso a las casas desalojadas en Córdoba al mejorar condiciones, aunque 40 mantienen restricción

Parcelas junto al aeropuerto de Córdoba afectadas por la crecida del río Guadalquivir, junto a la desembocadura del río Guadajoz. - POLICÍA NACIONAL

CÓRDOBA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos, Policía Local, Policía Nacional e Infoca han autorizado en la tarde de este lunes el regreso general a las viviendas desalojadas la semana pasada en Córdoba capital, tras la mejora de las condiciones por la bajada del río Guadalquivir, que desciende de los cuatro metros de altura, tras cuatro días por encima de los cinco metros y rozar los seis metros, cuando el nivel rojo se activa en los 2,5 metros.

No obstante, se mantiene la restricción y el desalojo por seguridad en la Calle las Tórtolas y Calle La Perdiz, unas 40 viviendas, según ha informado el Ayuntamiento de la capital en un comunicado.

Al respecto, el alcalde, José María Bellido, ha asegurado en la mañana de este lunes que "ha pasado lo peor" del temporal con el tren de borrascas, con "el pico del que advirtió la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde efectivamente hubo mucha afección", si bien ha valorado que "ahora el río está estable, ha bajado", aunque "sigue estando muy alto".

El regidor esperaba esta mañana que se confirmara esta bajada para "hacer que ya todo el mundo vuelva a sus casas", unas 135 viviendas, tras regresar este domingo los vecinos de 724 casas. Así, ha comentado que "la zona del aeropuerto es la que está peor, porque es donde todavía tenemos más casas desalojadas".

En este sentido, ha aseverado que son "familias que todavía están viviendo un drama", dado que "no es sólo la subida del río, sino el drama humano que eso tiene detrás". Así, han podido volver a sus hogares unas 1.200 personas y hay todavía unas 250 personas, aproximadamente, pendientes, a lo que ha agregado que unas 15 personas están en el albergue juvenil, con la colaboración de la Junta de Andalucía, y "se les atiende de forma mucho más individualizada".