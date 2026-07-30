Avacor y el Ayuntamiento de Córdoba refuerzan el diálogo y abren línea de trabajo sobre viviendas de uso turístico

La presidenta de la Asociación de Viviendas Turísticas de Córdoba (Avacor), Raquel Castro, junto a miembros de su junta directiva, en la reunión de trabajo con la delegada de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba y presidenta del Imtur, Marián Aguilar. - AVACOR

CÓRDOBA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación de Viviendas Turísticas de Córdoba (Avacor), Raquel Castro, junto a miembros de su junta directiva, ha mantenido una reunión de trabajo con la delegada de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba y presidenta del Instituto Municipal de Turismo (Imtur), Marián Aguilar, en un encuentro institucional desarrollado en "un clima de diálogo y colaboración para analizar la situación actual del alojamiento turístico en la ciudad y abordar los principales retos del sector".

Durante la reunión, Avacor ha expuesto la realidad de las viviendas de uso turístico (VUT) en Córdoba a partir de los datos oficiales más recientes, subrayando "la importancia de que cualquier decisión regulatoria se adopte sobre la base de información objetiva, evaluaciones de impacto y criterios de proporcionalidad".

"Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a mayo de 2026, Córdoba cuenta con 2.379 viviendas de uso turístico, lo que representa el 1,53% del parque total de viviendas de la capital, integrado por 155.457 inmuebles; es decir, aproximadamente una de cada 65 viviendas tiene este uso", han apuntado desde la asociación en una nota.

Al respecto, han manifestado que "la implantación de las VUT en el conjunto de la ciudad continúa siendo reducida y que su concentración se localiza principalmente en determinadas zonas del casco histórico", al tiempo que han destacado que "las viviendas de uso turístico constituyen una modalidad de alojamiento complementaria a la oferta hotelera, especialmente demandada por familias, grupos y visitantes que realizan estancias más prolongadas, contribuyendo además a absorber los incrementos de demanda que registra Córdoba durante acontecimientos de gran afluencia como la Fiesta de los Patios, la Semana Santa, la Feria de Nuestra Señora de la Salud, congresos y otros eventos culturales".

Asimismo, Avacor ha resaltado "la contribución económica de esta actividad al conjunto de la ciudad, al generar ingresos para pequeños propietarios y favorecer el consumo en restaurantes, comercios, establecimientos culturales, empresas de servicios, taxis y otros sectores vinculados al turismo". Igualmente, ha señalado que "una parte importante de los ingresos obtenidos por los propietarios se destina a la rehabilitación y conservación de viviendas situadas, especialmente, en el casco histórico".

LA MORATORIA

Durante el encuentro también se ha abordado "la situación derivada de la moratoria aprobada por el Consistorio para nuevas viviendas de uso turístico en determinadas zonas de la ciudad", de modo que la asociación ha expresado su "disposición a colaborar con la administración municipal para evaluar de forma objetiva los efectos de esta medida una vez transcurrido un período suficiente de aplicación, analizando su incidencia tanto sobre el mercado residencial como sobre la actividad turística y la economía local".

En este sentido, Avacor ha defendido "la conveniencia de que las políticas públicas garanticen un tratamiento equilibrado entre las distintas modalidades de alojamiento turístico --VUT, AT y hoteles-- favoreciendo un marco regulatorio basado en la seguridad jurídica, la igualdad de trato y la planificación sostenible del destino".

Además, la asociación ha reiterado su "compromiso con la lucha contra la oferta ilegal, la mejora continua de la calidad del servicio, el cumplimiento de la normativa vigente y la convivencia con los residentes, diferenciando claramente a los operadores que cumplen sus obligaciones legales de aquellas situaciones que puedan generar problemas de convivencia o competencia desleal".

Como resultado de la reunión, ambas partes han coincidido en "la importancia de mantener abiertos canales permanentes de comunicación que permitan compartir información, analizar la evolución del sector y avanzar hacia un modelo turístico sostenible que compatibilice el desarrollo económico, la protección del patrimonio, el derecho a la vivienda y la calidad de vida de los vecinos".

Al hilo, Avacor ha agradecido "la disposición mostrada por la delegada de Turismo para escuchar las propuestas del sector" y ha reiterado su "voluntad de seguir colaborando con el Ayuntamiento en la construcción de un modelo turístico basado en el diálogo, la evidencia y la búsqueda de soluciones equilibradas que contribuyan al desarrollo de la ciudad".