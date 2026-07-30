La Junta renueva a seis delegados en Huelva e incorpora tres caras nuevas

Archivo - Delegación de la Junta en Huelva. - EUROPAPRESS - Archivo

HUELVA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este jueves el decreto por el que se establece la organización territorial en las ocho provincias y por el que se crean las respectivas delegaciones territoriales, un total de diez. En el caso de la provincia de Huelva se ha renovado a Álvaro Burgos, Lucía Núñez, Juan Carlos Duarte --que cambia de cartera--, Carlos Soriano, José Manuel Borrero Barrero y Jaime Pérez, mientras que Patricia Millán, Pastora Giménez y José María Mayo se incorporan.

De este modo, Juan Carlos Duarte, antes delegado de Empleo, cambia de cartera y ahora será el delegado de Sanidad y Consumo; por su parte Lucía Núñez se mantienen como delegada de Economía, Hacienda y Fondos Europeos; y de Universidad, Industria, Energía e Innovación; y Álvaro Burgos Mazo mantiene Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.

Por otro lado, el delegado de Educación continúa siendo Carlos Soriano García; José Manuel Borrero Barrero conserva la Delegación de Servicios Sociales, Familias e Igualdad; mientras que Jaime Pérez amplía la cartera y asume la delegación territorial de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio; y de Fomento y Movilidad.

No obstante, falta por designar al delegado de la provincia de Huelva para la Vicepresidencia segunda de la Junta y Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, ostentada por Manuel Gavira (líder de Vox en Andalucía).

Por su parte, las nuevas incorporaciones son el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ayamonte, José María Mayo Luis, que asume la Delegación de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo; y de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública; la hasta ahora concejal de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Huelva, Pastora Giménez Corpas, que es la nueva delegada de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte; y la hasta ahora diputada de Agricultura y segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cartaya, Patricia Millán Fernández, que es la nueva delegada de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

PERFILES DE LOS NUEVOS DELEGADOS

José María Mayo Luis, nuevo delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo; y de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, nació en Ayamonte (Huelva) en 1970, es licenciado en Derecho, y máster en Práctica Jurídica por el Colegio de Abogados de Huelva. En el sector privado ha desempeñado funciones profesionales de asesoramiento jurídico y consultoría y ha ocupado diferentes puestos directivos en empresas de los sectores de la construcción y los servicios.

Entre 2012 y 2018 fue jefe de gabinete de la Subdelegación del Gobierno de España en Huelva, formando parte de equipos de coordinación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Guardia Civil y CNP). Ha sido miembro de las comisiones mixtas del PFEA, de la comisión de flujos migratorios y de la comisión territorial de ordenación del territorio y urbanismo, en representación de la Administración General del Estado. Ha participado en distintas mesas de negociación colectiva y sectorial.

Entre 2015 y 2019 fue teniente de alcalde de Seguridad y Policía, Turismo y TIC en Ayamonte. En este momento ocupa la primera tenencia de Alcaldía, las delegaciones de Seguridad Ciudadana, Cultura y Turismo y la portavocía del PP en el Ayuntamiento de Ayamonte.

Por su parte, Pastora Giménez Corpas, nueva delegada de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, nació en Andújar (Jaén) en 1989, es diplomada en Turismo y graduada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Huelva (UHU). Cuenta con un Máster en Dirección de empresas Turísticas de la UHU y un Máster en Dirección y Gestión de Personas por la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA). Además, ha ejercido como concejal de Turismo y Comercio en el Ayuntamiento de Huelva desde junio de 2023 hasta la actualidad.

Por otro lado, Patricia Millán Fernández, nueva delegada de Sostenibilidad y Medio Ambiente, nació en Cartaya (Huelva) en 1985, es ingeniera técnica agrícola por la Universidad de Huelva, ingeniera agrónoma por la Universidad de Extremadura y posee un Máster en Tecnología Ambiental. Cuenta con una amplia trayectoria en el sector agroalimentario, la innovación agrícola y la gestión institucional.

Ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en el ámbito de la investigación, la mejora vegetal y la calidad agroalimentaria, destacando su labor como responsable de I+D+i en programas de mejora de berries, cítricos y fruta de hueso. Asimismo, ha ocupado puestos de responsabilidad en empresas del sector agrícola, liderando departamentos técnicos y de calidad y gestionando sistemas de certificación internacionales.

Desde 2023 es diputada provincial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Marca Huelva en la Diputación Provincial de Huelva y segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cartaya, con competencias en Turismo, Educación e Innovaciones Tecnológicas. Su trayectoria académica ha sido reconocida con el Premio Extraordinario Fin de Carrera, la Matrícula de Honor en Ingeniería Agrónoma y el Premio al Mejor Trabajo de Investigación Fin de Máster.