Avanza la puesta en marcha del Grupo Titán de la Policía Adscrita en la provincia de Jaén

JAÉN 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Jaén, José Ayala, ha señalado este lunes el avance en la puesta en marcha en la provincia del Grupo Titán (Trazabilidad e Inspección Turística de Andalucía) de la Policía Adscrita.

Así lo ha indicado en una nota después de mantener una reunión con el inspector jefe de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía en Jaén, Juan Pedro López, para planificar las actuaciones conjuntas en el marco del citado grupo especializado.

Tiene como objetivo reforzará la seguridad jurídica, la calidad y la sostenibilidad del sector turístico en la comunidad y colaborará con el servicio de Inspección de Turismo de la Delegación Territorial.

"Esa cooperación se centrará en la detección de la oferta de alojamientos turísticos no regulados, así como en la inspección de dicha oferta ya sea a través de Internet, en las distintas plataformas de intermediación y páginas de anuncios, como en visitas de inspección que se realicen a los posibles infractores", ha explicado Ayala.

Sin embargo, esta colaboración no solo se limitará a la inspección de posible oferta ilegal de alojamiento, sino que también se centrará en la obligatoriedad que tiene todo tipo de alojamiento y servicio turístico de comunicar, por motivos de seguridad, los datos de los huéspedes.

En este sentido, ha apuntado que se trata de un "dispositivo pionero en el control y la inspección turística y en la garantía del cumplimiento de la normativa vigente". Una iniciativa que busca soluciones a los retos de la sociedad y que también "apuesta por un turismo de calidad que permita seguir siendo un destino líder y de referencia".

El delegado ha afirmado que esta colaboración es posible gracias al convenio establecido entre las consejerías de Sanidad, Presidencia y Emergencias y de Turismo y Andalucía Exterior, que busca regular el sector reforzando inspecciones y prohibiendo la publicidad en plataformas de alojamientos sin registro.

Ha recordado, igualmente, que, a parte de las hojas de reclamaciones y denuncias sectoriales, existe el buzón de colaboración de la ciudadanía contra la clandestinidad. Tiene como fin que la ciudadanía pueda poner en conocimiento de la administración turística aquellas viviendas de uso turístico, establecimientos de alojamiento turístico en el medio rural o viviendas turísticas de alojamiento rural que no estén inscritas en el Registro de Turismo de Andalucía, a través del correo electrónico ja.buzonclandestinidadturistica.ctcd@juntadeandalucia.es