La avenida de Andalucía de Jaén acogerá el sábado una Gran Espetada para poner en valor esta "importante zona comercial"

JAÉN 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La avenida de Andalucía de Jaén, conocida popularmente como el Gran Eje, acogerá el próximo sábado, 11 de octubre, la Gran Espetada 'El sabor del mar' para poner en valor esta "importante zona comercial" de la ciudad.

Así se ha señalado este martes en la presentación de esta iniciativa impulsada por la asociación de comerciantes Gran Eje Avenida Comercial, que tendrá lugar a partir de las 12,00 horas en las inmediaciones de la sede central de la Universidad Popular Municipal (UPM).

Con esta actividad, que incluirá espetos, pinchos y música, se pretende animar a la ciudadanía a que disfrute y conozca la oferta de los establecimientos que hay en esta zona de la capital jiennense, según Antonio Villena, responsable del citado colectivo.

"La idea es que la gente venga, conozca los comercios del Gran Eje, los visite, compre sus productos, acuda al Mercado de Peñamefécit a adquirir mercancía de calidad en sus puestos y, de paso, disfrute con una cerveza y un espeto o en sus bares de esta iniciativa", ha afirmado la concejala de Comercio, Promoción Económica y Mercados, Isabel Cano-Caballero.

Ha explicado que el Ayuntamiento colabora en esta actividad "convencido del trabajo que hace la asociación por promocionar su comercio y animar a recorrer esta zona con una espetada o con actuaciones musicales o con eventos como el de cortadores de jamón".

En este sentido, la edil ha recordado que el Consistorio apuesta por formar parte de las iniciativas de promoción de las distintas entidades del sector que hay en Jaén. Como esta Gran Espetada, en cuya presentación también han estado el diputado de Empleo y Empresa, Luis Carmona, y el director de la sucursal de Caja Rural de Jaén en la avenida de Andalucía, Vicente Martínez.