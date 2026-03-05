Amplia programación en museos, bibliotecas, archivos y Filmoteca de Granada por el 8M

Exposición temporal 'Pepa Caballero y la abstracción geométrica'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

Museos, bibliotecas, archivos y la Filmoteca de Andalucía en Granada acogerán durante todo el mes de marzo actividades dirigidas a públicos de todas las edades con el objetivo de visibilizar la aportación de las mujeres a la cultura, la historia y el pensamiento.

La Consejería de Cultura y Deporte ha desarrollado así en Granada una completa programación con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo bajo el lema promovido por la ONU 'Derechos.Justicia.Acción. Para todas las mujeres y niñas'.

A este respecto, el delegado de Cultura y Deporte, David Rodríguez ha comentado que el programa conmemorativo incluye exposiciones temporales, talleres didácticos y creativos, ciclos de conferencias, rutas literarias, encuentros con autoras y proyecciones cinematográficas, reforzando el papel de los espacios culturales como lugares de reflexión, participación ciudadana y difusión de valores de igualdad.

El Museo Casa de los Tiros de Granada celebrará el 8M con la actividad familiar 'Las mujeres de la Cuadra Dorada', el sábado 7 de marzo a las 11,00 horas.

La propuesta invita a descubrir las figuras femeninas representadas en uno de los espacios más emblemáticos del museo --reinas, guerreras y personajes bíblicos y mitológicos-, profundizando en los medallones en relieve que presiden la sala.

La actividad concluirá con un taller creativo inspirado en estas representaciones. El aforo es de 30 personas, previa reserva.

Por su parte, el Museo de Bellas Artes de Granada presenta, del 6 de marzo al 12 de abril, la exposición temporal 'Pepa Caballero y la abstracción geométrica', dentro del programa 'Creación en femenino', iniciado en 2018 para destacar el papel de la mujer en la creación plástica.

La muestra, organizada en colaboración con el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, recupera la figura de Pepa Caballero, una de las principales representantes de la abstracción geométrica en Andalucía y cofundadora del Colectivo Palmo.

La exposición reúne dos obras de la serie 'Rojo y negro', realizadas en los años setenta, y pretende devolver a la memoria de la ciudad a una artista cuya trayectoria quedó durante años en un segundo plano.

Asimismo, el museo organizará el 20 de marzo un taller de Arteterapia orientado a mujeres y familias con menores a su cargo en situación de exclusión social, en colaboración con asociaciones de la ciudad, combinando una visita temática a la colección permanente con un espacio de expresión artística.

El Museo Arqueológico de Granada dedicará su Vitrina del Mes a la joyería de oro hallada en la necrópolis ibera de Cerro del Santuario (Baza), vinculada al oppidum de Basti y al contexto histórico de la conocida Dama de Baza.

Además, el 8 de marzo acogerá el taller 'Los secretos de La Dama', centrado en las manifestaciones artísticas y simbólicas del mundo ibero.

Durante todo el mes se celebrará el ciclo 'Los Martes de Castril', con conferencias impartidas por investigadoras de la Universidad de Granada sobre arqueología textil, prehistoria africana y el papel de las mujeres en el mundo nazarí, contribuyendo a la difusión del trabajo científico desarrollado por mujeres en distintos ámbitos del conocimiento.

BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y FILMOTECA

La Biblioteca Pública Provincial de Granada ha celebrado los días 3 y 4 de marzo la ruta literaria 'Grandes mujeres de Granada', que ha recorrido la ciudad para recuperar la memoria de mujeres, anónimas o reconocidas, que dejaron huella en su historia.

Además, ofrecerá el centro de interés '8M ilustrado', con una selección de cómic y narrativa gráfica creada por mujeres o protagonizada por personajes femeninos, así como un encuentro con la artista y colorista Lola Moral, el 6 de marzo, centrado en el papel del color en la narración gráfica y en su experiencia profesional en el sector del cómic.

El 23 de marzo acogerá una sesión del ciclo sobre mujeres invisibilizadas en la literatura dedicada a Las Sinsombrero y su contribución a la Generación del 27.

La Biblioteca de Andalucía se suma a la conmemoración con la conferencia 'Los trabajos de las mujeres en la Andalucía moderna', el 7 de marzo, impartida por la profesora Margarita M. Birriel Salcedo, especialista en el estudio del trabajo femenino en la Edad Moderna.

En el ámbito archivístico, el Histórico Provincial y la Real Chancillería de Granada organizan el VI Ciclo de Conferencias 'Investigación y mujeres en los Archivos', bajo el título 'Las mujeres en las estrategias de supervivencia y resiliencia familiar'.

Las ponencias abordarán, entre otras cuestiones, la condición jurídica femenina en la transición a la modernidad y las estrategias de subsistencia de las mujeres durante la posguerra.

La Filmoteca de Andalucía, en su sede granadina, dedicará su ciclo 8M a la proyección de películas dirigidas por mujeres.

La agenda incluye 'In the Summers', de Alessandra Lacorazza (6 de marzo); 'La buena letra', de Celia Rico Clavellino (13 de marzo); 'Los lazos que nos unen', de Carine Tardieu (20 de marzo); y 'La historia de Frank y Nina', de Paola Randi (27 de marzo).

Las proyecciones ofrecen miradas diversas sobre la familia, la memoria, la identidad y los vínculos afectivos desde perspectivas femeninas contemporáneas.