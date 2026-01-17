Aviso amarillo en Cádiz este domingo por lluvias de hasta 15 l/m2 en una hora

Archivo - Imagen de archivo de viandante protegiéndose de la lluvia. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé activar este domingo, 18 de enero, avisos de nivel amarillo en la provincia de Cádiz a causa de lluvias que podrían acumular hasta quince litros por metro cuadrado en una hora.

Según ha informado la Aemet en su página web, consultada por Europa Press, el aviso estará vigente desde la medianoche hasta las 8,00 horas del domingo 18 en las comarcas gaditanas del litoral y Estrecho, y no se descartan tormentas ocasionales.

Para la jornada de este domingo, a nivel andaluz se esperan cielos con intervalos nubosos y con precipitaciones débiles ocasionales. La Aemet ha precisado que serán menos probables en el tercio occidental y más intensas en el interior oriental. Asimismo, han pronosticado nubes bajas y brumas matinales para la jornada del domingo y han concretado que la cota de nieve se situará en torno a los 1.000-1.300 metros.

En cuanto a las temperaturas, la Agencia Estatal de Meteorología ha indicado que se encontrarán en descenso de forma generalizada, alcanzándose las mínimas al final del día. En concreto, se producirán heladas de débiles a moderadas en el interior oriental.

Además, la Aemet ha señalado que los vientos serán flojos variables, predominando la componente oeste y moderados de poniente en el litoral mediterráneo, con intervalos fuertes.