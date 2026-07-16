Aviso amarillo por calor este viernes en toda Andalucía, excepto Huelva: Las máximas alcanzarán los 39 grados

Archivo - Una mujer bebiendo agua. Archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este viernes, 17 de julio, aviso amarillo por calor en toda Andalucía, excepto en la provincia de Huelva, por temperaturas máximas que podrían alcanzar los 39 grados en el caso de Almería, Córdoba, Granada o Jaén.

Según consta en la página oficial de la Aemet, consultada por Europa Press, permanecerán bajo aviso amarillo entre las 13,00 y las 21,00 horas el Valle del Almanzora y Los Vélez, así como Nacimiento y Campo de Tabernas (Almería), la campiña cordobesa, la Cuenca del Genil y las comarcas de Guadix y Baza (Granada), además de Morena y Condado (Jaén), donde las temperaturas máximas podrán alcanzar los 39 grados e, incluso, llegar a los 40 de forma puntual.

Asimismo, la Aemet ha decretado aviso amarillo en Sol y Guadalhorce (Málaga) en la misma franja horaria, con temperaturas máximas de 38 grados que localmente podrían alcanzar los 40.

Por su parte, el aviso amarillo se mantendrá activo en el mismo tramo horario en las campiñas de Cádiz y Sevilla, en las comarcas jiennenses de Cazorla y Segura y el Valle del Guadalquivir, en Nevada y Alpujarras (Granada) y en Antequera (Málaga), donde los termómetros alcanzarán los 38 grados.

Por último, la Axarquía malagueña permanecerá igualmente bajo aviso amarillo entre las 13,00 y las 21,00 horas, con temperaturas máximas previstas de hasta 37 grados.