Sanz pide "responsabilidad" ante el inicio este fin de semana de 20 días de "alerta de calor extraordinaria"

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha pedido "responsabilidad y concienciación" a la ciudadanía de cara al inicio este fin de semana de un periodo de 20 días de "alerta de calor extraordinaria". - FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS

SEVILLA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha pedido "responsabilidad y concienciación" a la ciudadanía de cara al inicio este fin de semana de un periodo de 20 días de "alerta de calor extraordinaria". "Una de las más extensas y potentes de las que hemos sufrido en los últimos años".

Así lo ha advertido este jueves Antonio Sanz en una atención a medios en Sevilla, en la que ha cifrado en 1.268 urgencias relacionadas con el calor y atendidas desde que arrancó el protocolo de la Junta por altas temperaturas. Sólo en Atención Primaria han sido atendidos 872 casos.

Una mujer de 81 años es, por el momento, la quinta víctima mortal por un golpe de calor en Sevilla --la sexta en Andalucía-- desde que se activó el programa ante altas temperaturas el pasado 15 de mayo. Las poblaciones dianas son las personas mayores de 65 años; los enfermos crónicos; las personas que toman un medicamento que pueda influir en la adaptación del organismo al calor como diuréticos, hipotensores, antidepresivos, neurolépticos, anticolinérgicos y tranquilizantes; los menores de cuatro años y los lactantes y personas con trastornos de la memoria, con dificultades en la adaptación al calor y que consumen alcohol y drogas.

También se pueden ver especialmente afectadas por el calor las personas que viven solas, sin hogar, con condiciones económicas desfavorables, con exposición excesiva al calor por estancia en centros educativos, por razones laborales (como trabajo manual en el exterior o con elevado contacto con ambientes calurosos) o por practicar deportes de gran intensidad física o actividades de ocio especialmente entre las 14 y las 19 horas.

Para afrontar las altas temperaturas, Sanidad recomienda evitar en la medida de lo posible la exposición directa al sol en las horas centrales del día; y si hay que salir, hacerlo con la máxima protección; usar ropa ligera, colores claros, sombrero, gafas de sol, crema solar; mantener un buen nivel de hidratación; tomar frutas y verduras. A las personas cuyo trabajo implica exposición al sol se recomienda moderar el esfuerzo físico en horas de más calor y se aconseja evitar la exposición directa al sol de bebés o menores de seis meses.