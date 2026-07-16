Médicos internistas advierten de que las olas de calor pueden aumentar hasta un 20% los ingresos de pacientes crónicos

Archivo - Los termómetros de Sevilla marcan elevadas temperaturas para un mes de mayo. A 27 de mayo de 2026 en Sevilla. (Foto de archivo). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Andaluza de Medicina Interna (Sademi) ha advertido de que las olas de calor "favorecen la descompensación de patologías previamente estables", de modo que los ingresos hospitalarios de los pacientes con enfermedades crónicas "pueden aumentar hasta un 20% durante los periodos de calor extremo".

Así lo han indicado desde la Sademi en un comunicado en el que el colectivo de médicos internistas avisa de que "las altas temperaturas provocan una serie de cambios fisiológicos que pueden comprometer el estado de salud de las personas con enfermedades crónicas".

La deshidratación, las alteraciones del equilibrio hidroelectrolítico y el estrés térmico al que se ve sometido el organismo contribuyen a desencadenar episodios de insuficiencia cardiaca, deterioro agudo de la función renal, descompensaciones metabólicas o exacerbaciones de enfermedades respiratorias, han explicado desde la sociedad médica.

El presidente de Sademi, José Luis Zambrana, ha precisado que "no todos los pacientes afrontan el calor con el mismo riesgo", de forma que "las personas con insuficiencia cardiaca, enfermedad renal, diabetes o patologías respiratorias requieren una vigilancia especialmente estrecha durante las olas de calor, ya que presentan una mayor probabilidad de sufrir complicaciones".

Las personas con insuficiencia cardiaca constituyen "uno de los grupos con mayor riesgo", debido a que presentan una "especial dificultad para mantener el equilibrio entre una correcta hidratación y el control de la congestión". A ello se suma que muchos de estos pacientes reciben tratamientos diuréticos, cuyo manejo puede requerir una vigilancia mayor en los episodios de calor intenso, agregan desde la Sademi.

También aquellos con enfermedad renal crónica tienen "una capacidad reducida para adaptarse a las pérdidas de líquidos, lo que incrementa el riesgo de desarrollar insuficiencia renal aguda, alteraciones del potasio o un deterioro de la función renal previamente existente".

En los pacientes con diabetes, "sobre todo cuando coexisten obesidad, neuropatía autonómica o enfermedad renal, la deshidratación dificulta el control metabólico y aumenta el riesgo de complicaciones".

Asimismo, las personas con enfermedades autoinmunes o sistémicas "pueden presentar una mayor vulnerabilidad tanto por la afectación de órganos como el riñón, el corazón o el pulmón como por determinados tratamientos inmunomoduladores o inmunosupresores".

La obesidad constituye igualmente "un factor de riesgo relevante, ya que dificulta la disipación del calor corporal y suele asociarse a otras enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes o insuficiencia cardiaca".

RECOMENDACIONES PARA PREVENIR COMPLICACIONES

La prevención, la identificación precoz de los síntomas de alarma y el seguimiento estrecho de los pacientes vulnerables constituyen "las medidas más eficaces para reducir las complicaciones asociadas al calor extremo", según explican también los médicos internistas.

El presidente de Sademi ha manifestado que "las olas de calor deben entenderse como un problema de salud pública, y proteger a las personas con enfermedades crónicas es una responsabilidad compartida entre profesionales sanitarios, instituciones, cuidadores y ciudadanía, y muchas de las complicaciones que atendemos cada verano pueden prevenirse mediante medidas sencillas y una vigilancia adecuada".

En este sentido, desde la Sademi se recomienda adoptar una serie de pautas durante los episodios de altas temperaturas, sobre todo en el caso de personas con enfermedades crónicas, entre las que figuran "mantener una adecuada hidratación, incluso sin sensación de sed, salvo contraindicación médica; evitar la exposición al sol y la actividad física intensa durante las horas centrales del día", y "permanecer en espacios frescos y bien ventilados".

También, "utilizar ropa ligera y adecuada para las altas temperaturas; vigilar la aparición de síntomas de alarma como mareos, debilidad, disminución de la diuresis, dificultad respiratoria, aumento rápido de peso por retención de líquidos o alteraciones del estado mental".

Otras recomendaciones recogidas en este comunicado son las de "mantener un contacto frecuente con personas mayores, dependientes o que vivan solas", y "consultar con los profesionales sanitarios ante cualquier signo de descompensación".

MEDICACIÓN QUE REQUIERE UNA "VIGILANCIA ESPECIAL"

De igual modo, desde la Sademi advierten de que, durante los episodios de "calor intenso", algunos tratamientos "pueden requerir una supervisión más estrecha por parte de los profesionales sanitarios".

Entre ellos se encuentran los diuréticos, determinados antihipertensivos y algunos fármacos antidiabéticos, especialmente la metformina, así como otros medicamentos que "pueden favorecer la deshidratación o alterar los mecanismos fisiológicos de regulación térmica".

No obstante, los pacientes "nunca deben suspender ni modificar su tratamiento por iniciativa propia, ya que cualquier ajuste terapéutico debe realizarse de forma individualizada y bajo supervisión médica", aclaran desde la Sademi.