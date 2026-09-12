Aviso amarillo este domingo en Cádiz por fuertes vientos y oleaje y por calor en Huelva con 36 grados de máxima

Archivo - Grandes ramas arrancadas de árboles en Sevilla. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para la jornada de este domingo, 13 de septiembre, avisos amarillos por altas temperaturas en Huelva, con 36 grados de máxima, y fenómenos costeros y viento en la provincia de Cádiz.

Según ha detallado la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, las zona onubense que se encuentra en bajo alerta amarilla por altas temperaturas es el litoral, con 36 grados de máxima entre las 13,00 y las 21,00 horas.

Por otra parte, la campiña y el litoral gaditano se encuentran para la citada jornada en nivel amarillo por fuertes vientos de levante, con rachas máximas de 70 kilómetros por hora. En el caso de la campiña, el aviso permanece vigente durante todo el día; en cambio, la Aemet finaliza el aviso indicado en el litoral gaditano a las 20,00 horas.

El Estrecho también mantendrá el aviso amarillo por fuertes vientos durante toda la jornada. No obstante, las rachas de viento de levante podrían alcanzar, en dicha jornada, hasta los 80 kilómetros por hora. Esta última comarca y el litoral gaditano también se encuentran bajo nivel amarillo por fenómenos costeros durante toda la jornada del domingo 13, en concreto, al oeste de Tarifa y al sur de Trafalgar, con viento de levante de 50 a 61 kilómetros por hora, fuerza 7.

Para la jornada de este domingo se esperan cielos poco nubosos o despejados, salvo nubosidad baja matinal en el litoral mediterráneo, "sin descartar precipitaciones débiles ocasionales, siendo más probables en el área del Estrecho".

Por otra parte, la Aemet ha precisado que las temperaturas sufrirán pocos cambios, mientras que los vientos soplarán flojos a moderados variables, con predominio de la componente este, levante entre moderado y fuerte en el litoral almeriense y fuerte con "rachas muy fuertes" en la provincia de Cádiz.