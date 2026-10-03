Aviso amarillo este domingo por lluvias y tormentas en Almería y Granada con acumulaciones de hasta 15 l/m2

Archivo - Turistas con paraguas por el centro de Sevilla. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para la jornada de este domingo, 4 de octubre, avisos amarillos por fuertes lluvias y tormentas en Almería y Granada, donde se espera una precipitación acumulada de hasta quince litros por metro cuadrado.

Según ha detallado la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, la provincia de Almería contará con aviso amarillo por estos fenómenos meteorológicos en las comarcas de Valle del Almanzora y Los Vélez y Nacimiento y Campo de Tabernas entre las 15,00 horas y las 22,00 horas, con una acumulación de quince litros por metro cuadrado. Mismo pronóstico se espera en la zona granadina de Guadix y Baza, también en el mismo tramo horario de este domingo, 4 de octubre.

A nivel andaluz, la Aemet ha pronosticado cielos muy nubosos, con probables precipitaciones débiles en la vertiente atlántica y litoral mediterráneo occidental y nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior y con probables chubascos ocasionales y acompañados de tormentas en el tercio oriental.

En cuanto a las temperaturas se esperan pocos cambios, salvo localmente en descenso las máximas en el valle del Guadalquivir. Los vientos soplarán flojos variables, con predominio de componente este en la vertiente atlántica e intervalos moderados de componente sur a partir de mediodía y levante moderado en el litoral mediterráneo y la provincia de Cádiz, donde puede ser "ocasionalmente fuerte".