Aviso amarillo este jueves en Almería, Granada y Jaén por tormentas y lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado

Archivo - Una persona se protege de la lluvia. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La lluvias y las tormentas protagonizarán el primer día de octubre en Andalucía oriental, con avisos amarillos decretados en las provincias de Almería, Granada y Jaén, con una precipitación esperada de quince litros por metro cuadrado.

Según expone la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, consultada por Europa Press, las tres alertas amarillas están previstas desde las 14,00 horas hasta el final de la jornada del jueves, con una precipitación acumulada de quince litros por metro cuadrado.

En concreto, la comarca almeriense del Valle del Almanzora, la zona granadina de Guadix y Baza y el área jiennense de Cazorla y Segura esperan lluvias y tormentas en la citada franja horaria. A nivel andaluz, para la jornada de este jueves se esperan nubosos, con precipitaciones débiles y dispersas, tendiendo a abrirse claros de oeste a este a lo largo de la tarde.

Asimismo, la Aemet ha concretado que se espera nubosidad de evolución diurna en las sierras, con tormentas y chubascos localmente fuertes en las sierras del tercio oriental y nubes bajas matinales en el litoral mediterráneo, siendo más persistentes en el área del Estrecho. Por su parte, se esperan cambios ligeros en las temperaturas y vientos flojos y variables.