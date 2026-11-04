Aviso amarillo este jueves en Almería y Granada por lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado

Archivo - Transeúntes por las calles de Granada bajo una intensa lluvia. - Arsenio Zurita - Europa Press - Archivo

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La previsión de precipitaciones para este jueves, 5 de noviembre, ha llevado a activar el aviso amarillo en las provincias de Almería y Granada, donde podrían acumularse hasta quince litros por metro cuadrado en una hora.

Según ha recogido la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, consultada por Europa Press, las alertas por lluvias afectarán a las comarcas de Poniente y Almería Capital y a la costa granadina, en ambos casos hasta las 8,00 horas de este jueves, con acumulaciones pronosticadas de hasta quince litros por metro cuadrado en una hora.

En cuanto a la previsión meteorológica para este jueves en la comunidad andaluza, se esperan cielos nubosos, con intervalos de nubes medias y bajas y probables precipitaciones débiles a moderadas, más probables e intensas la primera mitad del día, tendiendo a poco nubosos por la tarde, con intervalos de nubes altas.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas serán localmente en ascenso en la provincia de Jaén, mientras que descienden en la vertiente mediterránea y experimentan pocos cambios en el resto; mientras que las máximas subirán en la vertiente mediterránea y bajarán en el resto.

Asimismo, los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a componente oeste en las horas centrales del día, con intervalos moderados en el valle del Guadalquivir y en el litoral mediterráneo.