El cauce del arroyo Salado en Espera (Cádiz) alberga trabajos de emergencia tras las borrascas

Fran Moreno en las obas del cauce del arroyo Salado en Espera. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ESPERA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

El cauce del arroyo Salado, a su paso por Espera (Cádiz), alberga trabajos de emergencia en el ámbito del dominio público hidráulico, después de los daños que produjo la sucesión de borrascas del pasado invierno. La actuación en el arroyo alcanza un 75% de ejecución, según ha señalado la Junta.

En una nota, ha recordado que en este término municipal la subida del nivel y del caudal de este río en enero y febrero provocó importantes procesos de erosión y socavación en sus márgenes, llegó a abrir un cauce alternativo paralelo al trazado original y afectó a terrenos agrícolas colindantes, con la pérdida de la sección hidráulica en un tramo de unos 12 kilómetros, ha recordado la Junta.

El delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Moreno, la alcaldesa de Espera, Tamara Lozano, y el equipo técnico encargado de estas tareas han ido a ver esta zona y el desarrollo de los trabajos de emergencia, que siguen su curso. Estas labores se orientan a la restauración y limpieza del cauce y sus márgenes dentro del dominio público hidráulico.

Por su parte, Francisco Moreno ha señalado que esta visita se enmarca en el seguimiento técnico que realiza la Consejería de Agua a las actuaciones de emergencia tras el tren de borrascas y ha incidido en la importancia de la colaboración con el Ayuntamiento, con el que se han consensuado estos trabajos, añadiendo que el trazado se ha ido definiendo sobre el terreno con la dirección facultativa correspondiente y la empresa contratista.

Además, según ha apuntado, se ha contado con la participación de los agentes de medio ambiente y los agricultores de tierras colindantes en la planificación de los trabajos en los diferentes tramos.

Tanto el delegado territorial de Agricultura como la alcaldesa de Espera han valorado la necesidad de acometer estos trabajos de emergencia, dado el estado del cauce del arroyo Salado tras la sucesión de borrascas. Asimismo, han destacado la importancia de la coordinación y la colaboración para el desarrollo de estas tareas.

El equipo técnico de estos trabajos ha explicado durante la visita que la ejecución de estas tareas permitirá reducir los riesgos de inundación en el frente del núcleo urbano de Espera y en el entorno del polígono industrial, además de disminuir la probabilidad de corte de la carretera de conexión con Arcos y salvaguardar de daños una zona muy amplia de producción agrícola.

COMENZARON EN JUNIO

La Junta ha señalado que estas tareas de emergencia comenzaron en junio con la poda y el desbroce de los cañaverales que invadían el cauce y continuaron con la utilización de maquinaria pesada para recuperar la sección hidráulica, con la excavación correspondiente y la restitución del cauce.

También se aplica en estos trabajos la técnica de ataluzado de ambas márgenes para suavizar su pendiente, aportando estabilidad a las orillas del cauce fluvial. Además, se extiende sobre ellas el material retirado de la parte inferior del río, por donde discurre el agua.

Por su parte, en el entorno de la estación depuradora ya se ha completado la recuperación de la sección hidráulica y la maquinaria continúa por los tramos siguientes desde el parque Diego Barba. La actuación en el arroyo alcanza un 75% de ejecución y se va a ampliar en unos tres kilómetros adicionales, cuyos trabajos ya han comenzado.

Este tipo de trabajos de emergencia, que se desarrollan en este término municipal y en otros puntos del arroyo Salado, incluyen la habilitación de accesos temporales para la maquinaria, la poda y el desbroce de la vegetación que invade el cauce, incluidos los cañaverales, la retirada de árboles caídos, restos vegetales, residuos y escombros, la extracción de sedimentos y bancos de materiales, y la recuperación de la sección hidráulica original mediante la restitución de la geometría del cauce y la corrección de los procesos de socavación en el fondo y en las márgenes del arroyo, ha explicado la Junta.