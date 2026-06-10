Aviso amarillo este jueves por viento, oleaje y altas temperaturas en Almería, Cádiz y Sevilla

Archivo - Imagen del termómetro situado en el Puente del Cachorro de Sevilla. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fuertes rachas de viento, altas temperaturas y fenómenos costeros vuelven a activar para este jueves, 11 de junio, avisos de nivel amarillo en las provincias de Almería y Cádiz y Sevilla donde se prevén rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora, olas de hasta tres metros y temperaturas máximas que alcanzan los 38 grados, respectivamente.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web oficial, consultada por Europa Press, hasta tres comarcas gaditanas permanecerán desde las 8,00 hasta el final del día bajo alerta amarilla por vientos fuertes de componente oeste.

En concreto, la campiña y el litoral se encontrarán en nivel amarillo por rachas máximas de 70 kilómetros por hora, mientras que en el Estrecho podrían alcanzar hasta los 80 km/h.

Asimismo, tanto el Estrecho como el litoral gaditano también se encontrarán bajo alerta amarilla por oleaje con vientos del este de 50 a 61 km/h (fuerza 7). En el caso del Estrecho, la alerta se encontrará activada durante toda la jornada, mientras que en el litoral gaditano se decreta a partir de las 8,00 horas.

Además, la Aemet también ha precisado nivel amarillo por fenómenos costeros en la comarca de Poniente y Almería Capital desde las 12,00 hasta el final del día, en este caso por vientos del este y nordeste con intervalos de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de dos a tres metros.

Por su parte, la campiña sevillana se encuentra en alerta amarilla por altas temperaturas que podrían alcanzar los 38 grados entre las 13,00 y las 21,00 horas.

Para la jornada del jueves en la comunidad andaluza se esperan cielos poco nubosos o despejados con una nubosidad de evolución diurna en las sierras orientales. Por su parte, las temperaturas mínimas sufrirán un descenso, salvo en Cádiz, que subirán, mientras que las máximas experimentarán un repunte en el litoral onubense y mediterráneo oriental, y con pocos cambios o en descenso el resto.

Por otra parte, la Aemet ha apostillado que los vientos serán flojos variables con intervalos moderados en las Béticas, mientras que el levante será "fuerte en Cádiz y en el litoral mediterráneo oriental, con rachas ocasionalmente muy fuertes".