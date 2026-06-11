El Ayuntamiento de Cádiz cierra el Parque Genovés este jueves y viernes por la alerta amarilla por viento de levante

Archivo - Una imagen de archivo del Parque Genovés de Cádiz capital. - JOAQUIN CORCHERO/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha informado del cierre del Parque Genovés durante la jornada de este jueves y mañana viernes debido a la alerta amarilla por viento de levante decretado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Por el momento no se ha comunicado si se cerrarán también a lo largo del día otros parques de la ciudad o las pistas deportivas al aire libre.

Según ha informado Aemet en su página web oficial, consultada por Europa Press, hasta tres comarcas gaditanas permanecen desde las 8,00 hasta el final del día bajo alerta amarilla por vientos fuertes de componente oeste.

En concreto, la campiña y el litoral, donde se enmarca la ciudad de Cádiz, se encuentran en nivel amarillo por rachas máximas de 70 kilómetros por hora, mientras que en el Estrecho puede alcanzar hasta los 80.

Asimismo, tanto el Estrecho como el litoral gaditano también están bajo alerta amarilla por oleaje con vientos del este de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7). En el caso del Estrecho, la alerta está activada durante toda la jornada, mientras que en el litoral gaditano se ha decretado a partir de las 8,00 horas.