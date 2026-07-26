Aviso amarillo este lunes por 38ºC en Córdoba, Huelva y Sevilla y por oleaje y viento en Cádiz con rachas de 80 km/h

Archivo - Una mujer se protege del sol con un sombrero en Sevilla. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para la jornada de este lunes, 27 de julio, avisos de nivel amarillo por fenómenos costeros y viento en la provincia de Cádiz, así como por temperaturas máximas en Córdoba, Huelva y Sevilla.

Según ha detallado la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, las provincias de Córdoba, Huelva y Sevilla alcanzarán temperaturas diurnas de 38 grados, mientras que los vientos soplarán con rachas máximas de 80 kilómetros en la provincia gaditana.

En concreto, entre las 12,00 y las 21,00 horas se esperan rachas de levante máximas de 80 kilómetros por hora en el Estrecho, mientras que en la campiña gaditana se esperan 70 kilómetros por hora en el interior de la comarca de La Janda.

Asimismo, tanto en el Estrecho como en el litoral gaditano se pronostica desde las 12,00 horas hasta el final de la jornada fenómenos costeros y vientos de levante de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7) al oeste del Estrecho y al sur de Trafalgar.

Por su parte, los avisos amarillos por temperaturas máximas de hasta 38 grados se han señalado entre las 13,00 y las 21,00 horas en la campiña cordobesa y en la sevillana, así como en la zona de Andévalo y Condado (Huelva).

Finalmente, se ha decretado nivel amarillo en el mismo tramo horario en el litoral de Huelva por temperaturas máximas de 36 grados en el interior de la comarca.

Para la jornada del lunes se esperan cielos poco nubosos o despejados e intervalos de nubes bajas matinales en la vertiente mediterránea.

Por su parte, las temperaturas mínimas experimentarán pocos cambios en el litoral mediterráneo y en ascenso en el resto, mientras que las máximas descenderán en el litoral mediterráneo occidental y subirán en las demás zonas.

Los vientos soplarán flojos a moderados de componente este, girando a componente sur en el interior, con "levante fuerte" en el Estrecho y con rachas "muy fuertes".