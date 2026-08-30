Aviso amarillo este lunes por altas temperaturas en la campiña cordobesa con máximas de hasta 38ºC

Archivo - Una mujer se refresca en una fuente. A 23 de junio de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para la jornada de este lunes, 31 de agosto, el aviso amarillo por altas temperaturas en la provincia de Córdoba, donde se podrán alcanzar hasta los 38 grados de máxima.

Según detalla la página oficial de la Aemet, consultada por Europa Press, el aviso amarillo estará activo desde las 13,00 horas hasta las 21,00 horas de la noche del lunes en la campiña cordobesa, zona en la que los termómetros registrarán 28º de temperatura máxima.

En cuanto al resto de Andalucía, se esperan la presencia de cielos con intervalos nubosos de nubes bajas, brumas y nieblas en el litoral mediterráneo y área del Estrecho y poco nubosos o despejados en el resto de la comunidad.

Asimismo, las temperaturas registrarán un ascenso, aunque localmente no habrá cambios. Soplarán vientos flojos variables, con brisas en el litoral, mientras que el Levante pasará de flojo a moderado en el Estrecho.