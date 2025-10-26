Aviso amarillo para este lunes por lluvias y tormentas en Almería, Cádiz y Málaga

Archivo - Imagen de archivo de fuertes vientos y lluvias en Cádiz. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este lunes, 27 de octubre, avisos de nivel amarillo en las provincias de Almería, Cádiz y Málaga por lluvias y tormentas.

Según ha informado la Aemet en su página web, consultada por Europa Press, los avisos por precipitaciones se mantendrán activos hasta las 6,00 horas de la mañana en el levante almeriense, donde se espera una precipitación acumulada entre 25 y 50 litros por metro cuadrado por hora.

Asimismo, se prevén tormentas en el litoral gaditano, donde se espera una precipitación acumulada de 15 litros por metro cuadrado por hora hasta las 9,00 horas. En cuanto a la provincia malagueña, se mantendran vigentes las alertas amarillas por precipitaciones durante la misma franja horaria en la comarca de Sol y Guadalhorce, con una acumulación de hasta 15 litros por metro cuadrado.

Por otro lado, la comunidad autónoma presentará cielos muy nubosos o cubiertos acompañados de chubascos que pueden ir ocasionalmente acompañados de tormentas, siendo más probables e intensas por la tarde, y podrían ser localmente fuertes en el tercio occidental y en el extremo oriental de la comunidad.

Asimismo, se registrará un ligero ascenso en las temperaturas mínimas en el valle del Guadalquivir y en descenso o sin cambios en el resto de la región. En general, se registrarán un descenso en las máximas, de carácter notable en amplias zonas de la vertiente mediterránea y en el tercio oriental, y vientos flojos variables con predominio de la componente oeste, además de poniente de moderado a fuerte en el litoral mediterráneo.