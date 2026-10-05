Aviso amarillo este martes por lluvias y tormentas en seis provincias andaluzas por acumulaciones de hasta 15 l/m2

Archivo - Varias personas caminan con paraguas. Recurso - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias y tormentas continuarán protagonizando los primeros días del mes de octubre, con avisos amarillos decretados por la Agencia Estatal de Metereología (Aemet) en Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla, con una precipitación esperada de quince litros por metro cuadrado.

Según expone la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, consultada por Europa Press, la zona gaditana de Grazalema registrará aviso amarillo por lluvias y tormentas durante toda la jornada por precipitaciones acumuladas de hasta quince litros por metro cuadrado y probabilidad de granizo.

Esta misma predicción estará vigente en la subbética cordobesa. No obstante, entre las 14,00 horas hasta el final del día la comarca de Sierra y Pedroches y la campiña cordobesa registrarán aviso amarillo por tormentas con probabilidad de granizo y precipitaciones de hasta quince litros por metro cuadrado en una hora.

Ya en Málaga, Antequera y Ronda registrarán aviso amarillo durante toda la jornada, con una precipitación acumulada de quince litros por metro cuadrado y probabilidad de granizo. Por su lado, la Sierra Norte de Sevilla tendrá aviso amarillo entre las 14,00 horas y la medianoche, también por probabilidad de granizo y precipitaciones acumuladas del referido volumen.

En Granada, la zona de Cuenca del Genil mantendrá aviso amarillo entre las 6,00 horas y la conclusión de la jornada por lluvias y tormentas, igualmente por probabilidad de granizo y precipitaciones acumuladas de hasta quince litros por metro cuadrado. Guadix y Baza mantendrán la misma predicción, pero esta vez desde las 9,00 horas.

Finalmente, la Aemet ha precisado alerta amarilla en la comarca jiennense de Capital y Montes entre las 6,00 horas y la medianoche por precipitaciones acumuladas de hasta quince litros por metro cuadrado y probabilidad de granizo. Esto mismo se repetirá igualmente en las zonas jiennenses de Morena y Condado y Cazorla y Segura, así como el Valle del Guadalquivir, esta vez desde las 9,00 horas.

Al detalle, Andalucía espera este martes cielos cubiertos, con precipitaciones moderadas generalizadas que se irán extendiendo de oeste a este a lo largo del día. También podrán registrarse chubascos localmente fuertes y tormentosos, más probables durante la primera mitad del día en las sierras Béticas y durante la tarde en Sierra Morena y en las sierras orientales, sin descartar que se produzcan de forma ocasional en otros puntos de la vertiente atlántica.

A lo largo de la tarde se irán abriendo claros en el tercio occidental, quedando intervalos de nubes bajas. Por su parte, las temperaturas sufrirán un descenso generalizado, más acusado para las máximas.

Los vientos soplarán flojos variables, con predominio de la componente sur en la vertiente atlántica e intervalos moderados de levante en el litoral mediterráneo.