Aviso amarillo este miércoles por calor en Málaga y por oleaje en el litoral mediterráneo andaluz con vientos de 60 km/h

SEVILLA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El calor continúa afectando a la comunidad andaluza, aunque con menor intensidad, dejando únicamente un aviso por altas temperaturas en la provincia de Málaga para este miércoles. Asimismo, el oleaje activará varios avisos a lo largo y ancho del litoral mediterráneo andaluz, afectando a las costas de Almería, Granada y Málaga, acompañado de vientos que pueden llegar a alcanzar hasta 60 kilómetros por hora.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web oficial, consultada por Europa Press, desde las 13,00 hasta las 21,00 horas, el aviso amarillo por calor se mantendrá activo en las comarcas malagueñas de Sol y Guadalhorce y la Axarquía, donde se prevé que los termómetros lleguen a registrar hasta los 36 grados, acompañados por vientos terrales.

La jornada se verá protagonizada por los fenómenos costeros que activarán la alerta amarillla, desde las 12,00 horas hasta el término de la jornada, en el litoral de Poniente y Almería Capital, así como en la costa granadina, donde azotarán vientos del oeste de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7) con olas de tres metros de altura.

Este mismo aviso se decretará a las 15,00 horas hasta las 20,00 horas en las comarcas malagueñas de Sol y Guadalhorce y la Axarquía. En estas zonas costeras se prevé que soplen vientos del suroeste de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7) con olas de dos a tres metros, principalmente mar adentro y en el nordeste.

A nivel regional, se prevén cielos despejados y un descenso generalizado de las temperaturas. Los vientos serán flojos a moderados del oeste, intensificándose por la tarde. En el litoral mediterráneo y el Estrecho se esperan intervalos de poniente "fuerte", con rachas ocasionalmente "muy fuertes".