Archivo - Viento y oleaje en la costa malagueña. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para la jornada de este miércoles, 18 de noviembre, avisos de nivel amarillo por fenómenos costeros en las provincias de Almería y Granada, que estarán acompañados por fuertes rachas de viento que podrán alcanzar hasta los 60 kilómetros por hora, mientras que la provincia almeriense también activa el aviso amarillo por rachas de hasta 70 kilómetros por hora.

Según informa la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, el aviso amarillo por oleaje se mantendrá vigente en la zona del Poniente y Almería Capital durante toda la jornada, donde se espera que sople viento del oeste y suroeste de 50 a 60 kilómetros por hora, fuerza 7, y que haya olas de hasta tres metros de altura.

Por otro lado, la costa granadina también permanecerá bajo el nivel amarillo por este mismo fenómeno meteorológico con idéntico pronóstico y en el mismo tramo horario.

Asimismo, la Aemet ha activado nivel amarillo en la comarca almeriense de Valle del Almanzora y Los Vélez desde las 12,00 horas hasta el final del día por rachas de viento de componente oeste que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

A nivel andaluz, para la jornada de este miércoles se esperan cielos poco nubosos en el litoral mediterráneo, con intervalos de nubes altas y cielos cubiertos en el resto de la comunidad, con precipitaciones débiles ocasionales, más probables en las sierras y brumas y bancos de niebla matinales.

En cuanto a las temperaturas se espera un ascenso generalizado, notable para las mínimas en amplias zonas del interior, y vientos moderados de componente oeste, con intervalos fuertes en el tercio oriental y "rachas muy fuertes en las sierras".