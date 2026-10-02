Aviso amarillo este sábado en Almería, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla por lluvias de hasta 15 l/m2

Archivo - Turistas con paraguas por el centro de la ciudad. Recurso. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias y tormentas marcarán buena parte de Andalucía durante la jornada de este sábado, 3 de octubre, pues está previsto aviso amarillo en Almería, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla, con una precipitación esperada de quince litros por metro cuadrado en algunas de ellas.

Según expone la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, consultada por Europa Press, registrará aviso amarillo por lluvias y tormentas el Valle del Almanzora y Los Vélez en Almería entre las 15,00 y las 21,00 horas, con una precipitación acumulada de quince litros por metro cuadrado.

En Granada, Guadix y Baza estarán bajo aviso amarillo en el mismo tramo horario, también con una precipitación acumulada similar. Ya en Jaén, las zonas de Morena y Condado, Cazorla y Segura, el Valle del Guadalquivir y Capital y Montes tendrán aviso amarillo por lluvias y tormentas entre las 15,00 y las 21,00 horas. La precipitación acumulada será igual forma de quince litros por metro cuadrado.

Finalmente, la zona de Sierra y Pedroches en Córdoba, Aracena en Huelva y la sierra norte de Sevilla mantendrán aviso amarillo por tormentas entre las 22,00 y las 03,00 horas.

A nivel andaluz, para la jornada de este sábado se esperan cielos nubosos con chubascos ocasionales, que podrán ser localmente fuertes y acompañados de tormentas en sierra morena occidental durante la noche y en las sierras de la mitad oriental por la tarde.

Además, se observarán nubes bajas en el área del Estrecho, con probables lloviznas ocasionales. Las temperaturas mínimas se mantendrán en ascenso en el tercio occidental y sin cambios en el resto, mientras que las máximas no registrarán cambios, aunque se encontrarán localmente en descenso en la vertiente atlántica.

Los vientos soplarán flojos variables, con levante moderado en el Estrecho y en el litoral mediterráneo oriental, con intervalos fuertes.