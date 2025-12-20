Aviso amarillo este sábado por oleaje y fuertes vientos de hasta 60 kilómetros por hora en Almería y Granada

Archivo - Imagen de archivo de una playa. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para la tarde de este sábado, 20 de diciembre, los avisos de nivel amarillo en Almería y Granada por fenómenos costeros y fuertes vientos que pueden alcanzar hasta los 60 kilómetros por hora de componente oeste.

Según ha registrado la página oficial de la Aemet, consultada por Europa Press, el aviso amarillo por oleaje estará activado en Almería desde las 17,00 horas hasta el término de la jornada, concretamente en la zona del Poniente y la capital, donde el viento del oeste podrá alcanzar de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y se esperan olas de dos a tres metros.

Asimismo, en la provincia de Granada, la Aemet mantendrá vigente el nivel amarillo por este mismo fenómeno en la costa granadina también desde las 17,00 horas hasta la medianoche. En dicha localización, igualmente soplará viento del oeste que podrá alcanzar los 50 o 60 kilómetros por hora (fuerza 7), así como la presencia de olas de dos a tres metros de altura.

En el resto de Andalucía, la jornada del sábado contará con cielos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas, localmente fuertes en la costa oriental de Málaga en las primeras horas de la madrugada. En cuanto a las temperaturas, se espera un descenso generalizado, sobre todo en las mínimas en la segunda mitad del día en la mitad oriental. Además, habrá presencia de heladas débiles en las sierras de la mitad oriental. Respecto a los vientos, serán flojos variables, tendiendo a componente oeste y con intervalos moderados por la tarde. El Poniente será moderado en los litorales, ocasionalmente fuerte por la tarde.