Aviso amarillo este viernes por altas temperaturas en Córdoba, Jaén y Sevilla con máximas de 38ºC

Archivo - Una mujer abanica mientras pasea. A 05 de julio de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este viernes, 19 de septiembre, avisos amarillos por altas temperaturas en zonas de las provincias de Córdoba, Jaén y Sevilla, donde las máximas alcanzarán los 38 grados.

Según la información publicada en la página web de la Aemet, consultada por Europa Press, desde las 13,00 hasta las 20,00 horas estarán presentes los avisos de nivel amarillo en las campiñas cordobesa y sevillana, al igual que en las comarcas jienenses de Morena y Condado, y el Valle del Guadalquivir, donde los termómetros alcanzarán temperaturas máximas de 38ºC.

Asimismo, en las capitales andaluzas se registrarán las siguientes temperaturas máximas: Almería (32ºC), Cádiz (31ºC), Córdoba (39ºC), Granada (36ºC), Huelva (33ºC), Jaén (37ºC), Málaga (28ºC) y Sevilla (37ºC).

En el resto de Andalucía, se esperan cielos nubosos, predominando las nubes medias y altas, con una pequeña probabilidad de chubascos aislados en las sierras por la tarde de este viernes. Además, habrá intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el Estrecho.

Por último, las temperaturas mínimas estarán sin cambios, localmente en ascenso; mientras que las máximas estarán en descenso, localmente sin cambios. Asimismo, soplarán vientos moderados de levante en el litoral almeriense y la provincia de Cádiz, que en el área del Estrecho soplará fuerte con rachas ocasionalmente muy fuertes; en el resto, se esperan vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente sur por la tarde.