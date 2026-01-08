Aviso amarillo este viernes por oleaje en Granada y además por vientos de hasta 70 km/h en Almería

Archivo - Alerta por viento en Almería. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este viernes, 9 de enero, el aviso de nivel amarillo en Granada por fenómenos costeros. Asimismo, en Almería se decretará la misma alerta, que se sumará a un aviso por fuertes vientos que podrían alcanzar hasta 70 kilómetros por hora procedentes del oeste.

Según los registros de la página oficial de la Aemet, consultada por Europa Press, el aviso amarillo por oleaje estará vigente en la comarca almeriense de Poniente, en Almería capital y en la costa granadina desde las 12,00 horas hasta el final de la jornada. Se prevé que el viento del oeste alcance entre 40 y 60 km/h (fuerza 6 a 7) y que las olas oscilarán entre 2 y 3 metros.

Además, en la provincia de Almería, la Aemet mantendrá activo el nivel amarillo por viento en Valle del Almanzora y Los Vélez desde esta medianoche hasta el final de la jornada de este viernes. En estas zonas se esperan rachas máximas de hasta 70 km/h, también de componente oeste.