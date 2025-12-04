Aviso amarillo este viernes, previo al puente de diciembre, en Almería y Granada por vientos y oleaje de hasta 70 km/h

Archivo - Una racha de viento desbarata el paragüas de una viandante mientras camina por el Puente de Isabel II. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este viernes, 5 de diciembre, víspera del inicio del puente de la Inmaculada y de la Constitución, avisos de nivel amarillo en Almería y Granada por vientos y oleaje, con rachas que podrían alcanzar hasta 70 kilómetros por hora de componente oeste.

Según ha registrado la página oficial de la Aemet, consultada por Europa Press, en las tierras almerienses el aviso amarillo por viento permanecerá activo hasta las 9,00 horas de este viernes en Valle del Almanzora y Los Vélez y Poniente y Almería Capital, por rachas máximas de viento de componente oeste de hasta 70 kilómetros por hora.

Además, la alerta del mismo nivel por fenómenos costeros persistirá hasta las 12,00 horas en Poniente y Almería Capital por viento del oeste de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y olas de dos a tres metros de altura. Este mismo aviso y con la misma intensida sacudirá a la costa granadina en el mismo tramo horario.

Asimismo, el viento soplará en la costa granadina y Guadix y Baza hasta las 9,00 horas donde azotarán vientos de componente oeste de hasta 70 kilómetros por hora.

En el conjunto de Andalucía, se espera que en la jornada previa al puente de la Inmaculada y de la Constitución los cielos se presenten muy nubosos o cubiertos, con precipitaciones débiles a moderadas en la vertiente atlántica y en las sierras Béticas. Además, habrá nubes bajas y brumas matinales, con probabilidad de nieblas en las sierras.

En cuanto a las temperaturas, se prevé un ascenso, mientras que los vientos serán flojos y variables en la vertiente atlántica. En el resto del territorio, se esperan vientos de componente oeste entre flojos y moderados, con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo y en las sierras orientales, donde se podrían registrar rachas ocasionalmente muy fuertes durante la primera mitad del día.