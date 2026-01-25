Aviso naranja y amarillo este lunes por oleaje y viento en Granada y Almería, y amarillo por viento en Cádiz y Málaga

Archivo - Oleaje en la zona de Puerto Sherry, en El Puerto de Santa María (Cádiz) (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este lunes, 26 de enero, avisos naranjas y amarillos por fenómenos costeros y vientos en Almería y Granada. Además, de aviso amarillo por oleaje en Cádiz y Málaga.

Según ha detallado la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, los avisos de nivel naranja por oleaje estarán activados durante la jornada de este lunes en las áreas almerienses de el Poniente y Almería Capital y el Levante almeriense hasta las 08,00 horas del lunes, además de la costa granadina hasta la misma hora, donde el viento del oeste podrá alcanzar entre 60 a 70 km/h y las olas serán de tres a cinco metros de altura.

No obstante, la Aemet también mantendrá activado este domingo hasta primera hora de la mañana del lunes aviso amarillo por viento y oleaje en Almería, Granada, Cádiz y Málaga. En concreto, en Almería, aviso amarillo por viento hasta las 06,00 horas en el Levante y hasta las 09,00 horas en el Nacimiento y Campo de Tabernas y en el Poniente y Capital.

En Granada, aviso amarillo por viento hasta las 09,00 horas del lunes en las zonas de Nevada, Alpujarras y en la costa. Todas las comarcas señaladas tienen activado el aviso amarillo por rachas máximas de 80 kilómetros por hora con vientos de componente oeste, a excepción de la zona de Nevada y Alpujarras, donde podrán alcanzarse los 90 kilómetros por hora.

En todos los casos se podrán suceder rachas superiores a cien kilómetros por hora en zonas expuestas. En la zona de Valle del Almanzora y los Vélez, en Almería, también está el aviso amarillo por vientos de componente oeste decretado por rachas máximas de 80 kilómetros. En el caso particular de Poniente y Almería capital, la alerta amarilla estará decretada hasta el final de la jornada por vientos con rachas máximas de 70 kilómetros por hora.

Por su parte, en Málaga el aviso amarillo por oleaje está decretado por parte de la Aemet hasta las 4,00 horas en las áreas de Sol, Guadalhorce y Axarquía con viento del oeste de 50 a 60 km/h, de fuerza 7. En Cádiz, el aviso amarillo por oleaje en el Estrecho hasta las 06,00 horas del lunes, en este caso, por vientos del oeste o suroeste de 50 a 60 km/h, de fuerza 7.

De cara al lunes, la Aemet activará en Almería y Granada avisos amarillos por fenómenos costeros. Concretamente, Almería mantendrá activo el aviso amarillo por vientos de componente oeste y rachas máximas de 60 km/h y olas de tres metros en las áreas del Poniente y Almería Capital hasta la medianoche, así como en el levante almeriense, con idéntico pronóstico. Finalmente, en la costa granadina se espera el mismo vaticinio por oleaje, desde las 8,00 horas hasta el final del día.