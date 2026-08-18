Aviso naranja por calor este miércoles en Almería y amarillo en Málaga con máximas de hasta 40 grados

Jornada de intenso calor con máximas de 44ºC en Almería. Imagen de archivo. - Marian León - Europa Press

SEVILLA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El número de provincias en alerta por calor disminuirá este miércoles, 19 de agosto, respecto a las jornadas anteriores. No obstante, las altas temperaturas mantendrán el aviso naranja en varios puntos de la provincia de Almería y el nivel amarillo en algunas zonas de Málaga, donde los termómetros podrán alcanzar los 40ºC.

Así lo recoge la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), consultada por Europa Press, que señala que los avisos por altas temperaturas estarán activos, en todos los casos, entre las 13,00 y las 21,00 horas.

En concreto, las comarcas almerienses del Valle del Almanzora y Los Vélez y del Levante almeriense permanecerán bajo aviso naranja por temperaturas máximas de hasta 40ºC en el primer caso y de 39ºC en el segundo. Por su parte, las comarcas malagueñas de Sol y Guadalhorce y Axarquía estarán bajo aviso amarillo por temperaturas máximas de hasta 38ºC, especialmente en las zonas interiores.

A nivel andaluz, para este miércoles se esperan cielos poco nubosos, con nubes bajas y brumas matinales en el tercio occidental, que evolucionarán a intervalos nubosos de nubes medias y altas. No se descartan chubascos en el tercio oriental, más probables durante la tarde y en las zonas de sierra.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas experimentarán un ascenso en la vertiente mediterránea y un descenso en el resto de la comunidad. Las máximas subirán en el litoral mediterráneo, mientras que descenderán en las demás zonas. Además, los vientos soplarán de flojos a moderados y de componente oeste, con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo durante la segunda mitad de la jornada.