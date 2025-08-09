Aviso naranja en Córdoba, Jaén y Sevilla por temperaturas máximas de hasta 41 grados para este domingo

Archivo - Una mujer con una sombrilla junto a un grupo de turistas. A 28 de mayo de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Andalucía volverá a registrar este domingo una jornada pasada por la ola de calor, en la que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja en zonas de las provincias de Córdoba, Jaén y Sevilla, y el aviso amarillo en partes de Cádiz, Granada y Huelva.

Según ha informado la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, el aviso naranja estará vigente desde las 13,00 hasta las 21,00 horas de este domingo, en la que se esperan temperaturas máximas de 41ºc en las zonas de la campiña cordobesa; en las comarcas de Morena y Condado y el Valle del Guadalquivir, en la provincia de Jaén, y en la campiña sevillana.

Asimismo, también se mantendrá activo en esa misma franja horaria el aviso amarillo en las comarcas de Cuenca del Genil, Guadix y Baza, en Granada; en la campiña gaditana; y en varias puntos de la provincia de Huelva, como son la zona de Aracena, la comarca de Andévalo y Condado, y la parte del Litoral. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 38ºC y 39ºC.

Por otro lado, también estará activado el aviso amarillo en otras partes de Córdoba, Jaén y Sevilla, como son la comarca de Sierra y Pedroches y la subbética cordobesa; en la provincia jienense, estarán vigentes en las zonas de Capital y Montes, además de la Sierra Norte de Sevilla.