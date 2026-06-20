Aviso naranja este domingo por altas temperaturas en Córdoba y Jaén y de nivel amarillo en Almería, Granada y Sevilla

Archivo - Los termómetros de Sevilla marcan elevadas temperaturas. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para la jornada de este domingo, 21 de junio, avisos por la presencia de altas temperaturas en Almería, Córdoba, Jaén, Granada y Sevilla, siendo las provincias jiennense y cordobesa las que tienen elevada la alerta a nivel naranja.

Según ha informado la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, el aviso naranja estará activado en la campiña cordobesa desde las 13,00 horas hasta las 21,00 horas, donde la temperatura máxima llegará a los 40 grados y localmente también se podrán alcanzar los 42 grados.

Asimismo, en la provincia de Jaén también estará vigente el nivel naranja en las comarcas de Morena y Condado; Cazorla y Segura; y el Valle del Guadalquivir entre las 13,00 horas y las 21,00 horas, donde los termómetros alcanzarán los 40 grados, pudiendo, al igual que la campiña cordobesa, alcanzar los 42 grados.

En cuanto a los niveles amarillos, la subbética cordobesa y la comarca de Sierra y Pedroches estarán bajo este aviso entre las 13,00 horas y las 21,00 horas, donde las temperaturas máximas podrán llegar a los 39ºC. En esta misma franja horaria también estará el aviso amarillo en la zona de la Cuenca del Genil en Granada, donde los termómetros alcanzarán los 39 grados, aunque podrían alcanzar localmente los 40.

Asimismo, la campiña sevillana y la comarca jiennense de Capital y Montes de Jaén estarán bajo aviso amarillo por este fenómeno meteorológico desde las 13,00 horas hasta las 21,00 horas, con las máximas entre 39ºC y 40ºC. Finalmente, el área de Poniente y Almería capital está bajo nivel amarillo por temperaturas de hasta 38 grados.