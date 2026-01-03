Aviso naranja este domingo por precipitaciones en Cádiz y Málaga, y de nivel amarillo en Almería

Archivo - Imagen de archivo de varias personas resguardándose de la lluvia en Málaga. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este domingo, 4 de enero, los avisos de nivel naranja por fuertes precipitaciones en Cádiz y Málaga, donde se prevén acumulaciones de hasta 80 litros por metro cuadrado en doce horas, además de decretar alerta amarilla en el levante almeriense por lluvias.

Según se ha reflejado en la página oficial de la Aemet, consultada por Europa Press, las lluvias estarán presentes en las tres provincias citadas, con previsión de que todos los avisos se suspendan a las 18,00 horas, a excepción del citado en el levante almeriense, donde se prevé que se mantenga hasta la medianoche.

En la comarca gaditana del Estrecho, el nivel naranja permanecerá activado desde el comienzo de la jornada hasta las 18,00 horas, con una precipitación acumulada de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas. Asimismo, en el litoral gaditano está decretada la alerta amarilla desde las 15,00 hasta las 18,00 horas, con acumulaciones de quince litros por metro cuadrado a la hora a causa del temporal.

Por su parte, en la zona malagueña de Sol y Guadalhorce está decretada la alerta naranja por precipitaciones que pueden ocasionar acumulaciones de hasta 80 litros por metro cuadrado en doce horas, también desde el inicio de la jornada hasta las 18,00 horas. Además, en Ronda también está decretada la alerta amarilla por lluvias desde las 15,00 de este domingo hasta las 18,00 horas, en este caso por precipitaciones acumuladas de quince litros por metro cuadrado en una hora.

Por otro lado, el levante almeriense también está bajo el nivel amarillo por precipitaciones acumuladas de 40 litros por metro cuadrado en doce horas, en este caso, desde las 12,00 horas hasta el final de la jornada.