La Junta invierte casi 35.000 euros en el gabinete odontológico del centro de salud de Torreblanca, en Sevilla

Centro de salud de Torreblanca. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de la Consejería de Sanidad en Sevilla, Silvia Pozo, ha visitado este sábado las instalaciones del centro de salud de Torreblanca para inaugurar la nueva consulta del gabinete odontológico, que ha entrado en funcionamiento tras una inversión de casi 35.000 euros.

Esta partida, consignada el pasado mes de diciembre por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, permite dar una respuesta de calidad a la creciente demanda asistencial de la zona. Según ha informado la Junta en una nota, durante el recorrido por las nuevas dependencias, la delegada ha estado acompañada por la directora gerente del Distrito Sanitario de Sevilla, Susana Padrones; la directora de Salud del mismo, Gloria Mestre; la directora de la Unidad de Gestión Clínica (UGC) de Torreblanca, Yolanda Rubio; la coordinadora de la UGC, Paola Aranda, y la jefa de grupo de administrativos del centro, María José Sidón.

Con este nuevo gabinete en el barrio de Torreblanca, el Distrito Sanitario Sevilla suma ya un total de 16 gabinetes odontológicos públicos en pleno funcionamiento, consolidando así una red moderna, accesible y de calidad destinada a cuidar la salud bucodental de los sevillanos.

El centro de salud de Torreblanca atiende a una población de 34.830 pacientes. La delegada ha subrayado la importancia de contar con recursos de proximidad, especialmente ante el elevado número de niños en edad pediátrica que presentan deficiencias bucodentales.

"Esta nueva infraestructura permite que la atención especializada llegue directamente donde más se necesita, eliminando barreras de acceso", ha destacado.

En cuanto al Plan Integral de Salud Bucodental de la Junta de Andalucía, ha señalado el Gobierno autonómico que esta mejora es "un pilar básico" dentro del Plan Integral de Salud Bucodental actual de la Junta de Andalucía, cuyo aspecto fundamental es la universalización de la atención infantil y la captación activa.

"El plan no solo se centra en la revisión rutinaria, sino que garantiza tratamientos restauradores complejos de forma gratuita para menores, asegurando que la salud oral sea un derecho efectivo y no un privilegio, especialmente en zonas de transformación social", ha subrayado.