La Aemet eleva a rojo el aviso por calor en Morena y Condado (Jaén) ante temperaturas de hasta 44 grados

JAÉN 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a nivel rojo el aviso por altas temperaturas en la comarca jiennense de Morena y Condado, donde este jueves se prevén temperaturas máximas de hasta 44 grados, con especial incidencia en la zona de Andújar.

Según recoge la Aemet, consultada por Europa Press, el aviso rojo permanecerá activo hasta las 21,00 horas, con una temperatura máxima prevista de 44ºC y especial incidencia en Andújar. Asimismo, el calor persiste en las campiñas de Córdoba y Sevilla, el Valle del Guadalquivir de Jaén y, con aviso naranja, en Morena y Condado, donde se esperan máximas de hasta 42 grados.

Además, la Aemet mantiene avisos naranjas, también hasta las 21,00 horas, en Sierra y Pedroches (Córdoba), Aracena y Andévalo y Condado (Huelva), Cazorla y Segura (Jaén), la campiña gaditana y la Sierra Norte de Sevilla. En estas zonas, las temperaturas máximas podrán alcanzar los 40 grados.

Por otra parte, la Cuenca del Genil (Granada) se encuentra bajo nivel amarillo por temperaturas máximas de 39 grados, que podrían ascender un grado más localmente. El resto de comarcas andaluzas en aviso amarillo son Guadix y Baza (Granada), Capital y Montes de Jaén, el litoral de Huelva y la Subbética cordobesa, todas por 38 grados de máxima.