Aviso naranja este lunes por lluvia en Almería y amarillo en Cádiz, Granada y Málaga

Archivo - Sevillanos protegiéndose de la lluvia y el viento. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido para este lunes, 15 de diciembre, avisos de nivel naranja por lluvia en Almería, y de nivel amarillo en Cádiz, Granada y Málaga. Además, en la provincia almeriense, las precipitaciones estarán acompañadas de tormentas.

Según la información publicada por la Aemet y consultada por Europa Press, el aviso naranja se mantendrá activo en la comarca almeriense del Valle del Almanzora, donde se prevé que las lluvias y tormentas continúen hasta las 6,00 horas de este lunes. Durante este periodo, se esperan acumulaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 80 litros por metro cuadrado en doce horas.

Asimismo, permanecerá vigente el aviso amarillo en diversas zonas de Almería, incluyendo Valle del Almanzora y Los Vélez, Nacimiento y Campo de Tabernas y el levante almeriense, también hasta las 6,00 horas. En estas áreas, las precipitaciones estarán acompañadas de tormentas, con acumulados de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 60 litros por metro cuadrado en doce horas.

Asimismo, en la comarca granadina de Guadix y Baza se activará la alerta amarilla por lluvias durante el mismo tramo horario, con previsión de acumulados de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 40 litros por metro cuadrado en las primeras doce horas. En Málaga, en la zona de Sol y Guadalhorce, la alerta por este mismo fenómeno permanecerá activa hasta las 9,00 horas, con previsión de acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

En la provincia de Cádiz, la lluvia volverá a hacer acto de presencia por cuarta jornada consecutiva. Esta vez, activará el aviso amarillo en El Estrecho, donde se espera que las precipitaciones alcancen los 15 litros por metro cuadrado en la primera hora, con la alerta vigente hasta la medianoche de este lunes.