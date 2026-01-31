Aviso naranja por viento este sábado en Almería y Granada por rachas de 100 km/h y oleaje en el litoral

Imagen de la costa de Almería capital presentando fuerte oleaje y viento debido al paso de la borrasca 'Kristin'. A 28 de enero de 2026, en Almería (Andalucía, España). - Marian León - Europa Press

SEVILLA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Andalucía continúa en aviso por el temporal, que este viernes dejará activa la alerta naranja por viento en diversas zonas de las provincias de Almería y Granada, con rachas de hasta 100 kilómetros por hora, así como por oleaje en sus respectivas costas.

Según ha precisado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), consultada por Europa Press, en Almería el aviso naranja se mantendrá hasta las 12,00 horas en las comarcas de Valle del Almanzora y Los Vélez y Nacimiento y Campo de Tabernas, con rachas máximas de 90 kilómetros por hora con vientos de componente oeste. El mismo nivel decretado y el mismo pronóstico fijado en la zona granadina de Nevada y Alpujarras, pero con rachas máximas que pueden alcanzar los cien kilómetros por hora.

En esta línea, la Aemet ha concretado avisos amarillos por fuertes vientos en las comarcas almerienses de Poniente y Almería Capital y en el Levante almeriense, así como en la costa granadina. Las tres áreas estarán bajo alerta amarilla hasta las 12,00 horas y todas por rachas máximas de 80 kilómetros por hora, a excepción del Levante almeriense, donde se alcanzarán, como máximo, 70 kilómetros por hora.

Por otro lado, el oleaje también marcará la jornada en esta provincia, donde prevalecerá el aviso naranja hasta las 20,00 horas en las comarcas de Poniente y Almería capital y en la costa granadina, con viento del oeste de 60 a 75 kilómetros por hora, fuerza 8, y olas de tres a cinco metros en la primera zona y de tres a cuatro en la segunda. Además, la Aemet ha indicado alerta amarilla por fenómenos costeros en el Levante almeriense hasta las 14,00 horas, con viento del oeste de 50 a 60 kilómetros por hora, fuerza 7, y olas de tres a cuatro metros.