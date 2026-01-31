Un ferry con destino a Málaga, obligado a volver al puerto de Melilla por una incidencia técnica y el temporal

Archivo - Imagen de archivo de un ferry de Baleària de la ruta Málaga-Melilla. - BALEÀRIA - Archivo

MÁLAGA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La compañía Baleària ha informado de que el ferry Rusadir, que partió esta pasada madrugada a la 1.15 horas desde Melilla con destino a Málaga, registró durante la travesía una incidencia técnica electrónica que, unida a las condiciones meteorológicas "muy adversas", obligó su regreso al puerto de la ciudad autónoma.

Así lo han indicado en un comunicado publicado en redes sociales, en el que la empresa ha lamentado las molestias ocasionadas y ha precisado que el buque permanece en las inmediaciones del puerto melillense para su entrada sobre las 13.00 horas, "cuando las condiciones meteorológicas permitan una maniobra de entrada segura".

Al respecto, han indicado que con el objetivo de garantizar el servicio a los viajeros que se encontraban a bordo del Rusadir, Baleària ha fletado otro buque, que se encuentra ya en el puerto melillense, y a la espera de la entrada del ferry para trasladar a los pasajeros.