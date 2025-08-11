Aviso rojo por calor este martes en Sevilla con máximas de 44 grados y naranja o amarillo en el resto, excepto Almería

Los termómetros de la capital hispalense registran hasta los 46 grados durante la ola de calor. - FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS

SEVILLA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso rojo por altas temperaturas para este martes en la provincia de Sevilla, donde se espera que el calor alcance hasta los 44 grados. En el resto de la comunidad se decretará el aviso naranja, excepto Málaga, que solo se verá afectada por el aviso amarillo, y Almería, único punto de Andalucía, donde el calor no dejará alertas.

Según ha informado la Aemet en su página web oficial, consultada por Europa Press, estos avisos permanecerán activos desde las 13,00 hasta las 21,00 horas. En Sevilla, la campiña estará en riesgo extremo por altas temperaturas, con máximas que podrían alcanzar los 44 grados, especialmente en el sur y el este de la provincia. Además, la alerta naranja afectará a la Sierra Norte y Sierra Sur, donde se esperan temperaturas máximas de hasta 40ºC.

En las tierras gaditanas, la alerta naranja por calor estará presente en la campiña, donde los termómetros podrían llegar a alcanzar los 42 grados. En esta misma provincia, las comarcas de Grazalema y el litoral estarán bajo aviso amarillo por máximas de 39ºC y 38ºC, respectivamente.

En la provincia de Córdoba, el aviso naranja por altas temperaturas se mantendrá vigente en las comarcas de Sierra y Pedroches, así como en la Subbética, donde se esperan máximas entre los 40 y 42 grados. La misma alerta afectará a la campiña cordobesa, donde las temperaturas podrían alcanzar los 43 grados y, de forma puntual, llegar hasta los 44.

Siguiendo con el mismo nivel de riesgo, en Granada los avisos estarán activados en las partes de Cuenca del Genil, donde el mercurio llegará a alcanzar los 40 grados. Asimismo, en la comarca de Guadix y Baza se decretará la alerta amarilla, donde el calor podría alcanzar los 39 grados y de forma local se podrían registrar hasta los 40.

Ya en Huelva, la ola de calor dejará avisos de nivel naranja en diversos puntos de Aracena, Andévalo e incluso el litoral, donde los termómetros podrían llegar a registrar hasta los 41ºC.

Por otro lado, se mantendrá activa la alerta naranja en la misma franja horaria en las comarcas jiennenses de Morena y Condado, Cazorla y Segura, así como en el Valle del Guadalquivir, donde las temperaturas máximas oscilarán entre los 40 y 41 grados. Además, se decretará aviso amarillo en Capital y Montes, donde se prevén máximas de hasta 39ºC, pudiendo alcanzarse localmente los 40 grados.

Por último, en las tierras de la Costa del Sol, la Aemet activará el aviso amarillo por altas temperaturas en la comarca de Antequera, donde los termómetros podrían alcanzar los 39 grados, con valores puntuales de hasta 40.