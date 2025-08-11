Fuentes de Andalucía (Sevilla), con 43,1ºC, segunda temperatura máxima de España, según Aemet

Peatones por la capital andaluza en plena ola de calor. A 4 de agosto de 2025 en Sevilla, Andalucía (España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

MADRID/SEVILLA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha registrado 43,1ºC este pasado domingo en Fuentes de Andalucía (Sevilla), la segunda temperatura más alta a nivel nacional tras Badajoz Universidad, que marcó 43,3ºC, en una jornada en la que un total de diez estaciones estuvieron por encima de los 42ºC, según la web de la Aemet consultada por Europa Press.

En tercera y cuarta posición se han situado Montoro (Córdoba) y Mérida (Badajoz), con la igual temperatura (42,8ºC).

De esta manera, la lista de las 30 temperaturas máximas del día se centró en los valles bajos y medios del Guadiana y el Guadalquivir con puntos de Pirineos, meseta norte y Canarias.

Por otro lado, las mínimas se registraron en Pradollano en Sierra Nevada con 10,5ºC, en el Puerto del Pico en Avila con 10,7ºC y en Benasque (Huesca) con 11,4ºC. Al margen de esto, el portavoz de AEMET ha indicado que la lista de rachas de viento que superaron los 60 kilómetros por hora (km/h) en el día de ayer la encabeza Estaca de Bares en A Coruña con 77 km/h, La Riba de Escalote en Soria con una racha asociada a tormenta de 73,1 km/h y Teguise-La Graciosa en Lanzarote con 69,1 km/h.