Aviso rojo por viento en Almería y naranja en el resto de Andalucía con alerta por oleaje en todo el litoral y lluvia

Imágenes del paso de la borrasca Joseph por Málaga. - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El viento soplará con intensidad en Andalucía este miércoles, 28 de enero, lo que ha llevado a activar el aviso rojo en la provincia de Almería por rachas de hasta 130 km/h y el nivel naranja en el resto de la comunidad, mientras que el fuerte oleaje mantendrá la alerta naranja en todo el litoral andaluz. Además, las precipitaciones obligarán a decretar el aviso naranja en Cádiz y Málaga y el nivel amarillo en el resto de la región, a excepción de Almería, Huelva y Sevilla.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, consultada por Europa Press, la comarca almeriense del Valle del Almanzora y Los Vélez permanecerá en aviso rojo por viento desde las 9,00 hasta las 21.00 horas, ante la previsión de rachas máximas de componente este que podrían alcanzar los 130 kilómetros por hora. A partir de ese momento, el aviso descenderá a nivel naranja y se mantendrá activo hasta la medianoche, con rachas previstas de hasta 90 kilómetros por hora.

Asimismo, entre las 6,00 y las 21,00 horas, las comarcas de Poniente y Almería capital, así como el Levante almeriense, estarán bajo aviso naranja por viento, con rachas del oeste de hasta 100 kilómetros por hora que podrían superar de forma local los 120 km/h en el caso de Poniente y Almería capital, y alcanzar los 90 kilómetros por hora --con posibilidad de superar puntualmente los 110 km/h-- en el Levante. A partir de esa hora, el aviso pasará a nivel amarillo en Poniente y Almería capital.

La comarca de Nacimiento y Campo de Tabernas también estará bajo aviso naranja por viento desde las 12.00 horas hasta la medianoche, ante la previsión de rachas máximas de hasta 120 kilómetros por hora de componente oeste, que podrían alcanzar de forma local los 130 km/h. Asimismo, el oleaje mantendrá activo el aviso naranja en el Levante almeriense y en Poniente y Almería capital desde las 8,00 horas hasta la medianoche, con previsión de vientos del oeste de entre 65 y 90 kilómetros por hora --fuerza 8 a 9, ocasionalmente 10-- y olas de hasta cuatro metros.

Asimismo, en la provincia de Cádiz, la campiña permanecerá bajo aviso naranja por viento desde las 3,00 hasta las 14,00 horas; el litoral, desde las 3,00 hasta las 15,00 horas; y la comarca de Grazalema, desde las 7,00 hasta las 15,00 horas. En todas estas zonas se prevén rachas de viento de componente oeste de hasta 90 kilómetros por hora. Además, el Estrecho estará afectado por el mismo aviso desde las 6,00 hasta las 15,00 horas, con rachas que podrían alcanzar los 110 kilómetros por hora, descendiendo posteriormente a nivel amarillo y manteniéndose vigente hasta la medianoche, con rachas de hasta 90 kilómetros por hora.

Por otro lado, la comarca de Grazalema permanecerá también bajo aviso naranja por lluvias desde las 6,00 hasta las 21,00 horas, con una precipitación acumulada prevista de 100 litros por metro cuadrado en doce horas, que podría superar localmente los 120 litros por metro cuadrado. Asimismo, el aviso amarillo por precipitaciones estará activo en el Estrecho entre las 6,00 y las 18,00 horas, con una acumulación prevista de hasta 70 l/m2 cuadrado en las primeras doce horas.

Además, en las comarcas gaditanas del Litoral y el Estrecho estará activo el aviso naranja por oleaje desde las 6,00 hasta las 22,00 horas y hasta las 20,00 horas, respectivamente, con vientos del oeste o suroeste de entre 61 y 74 kilómetros por hora (fuerza 8) y mar combinada del oeste o suroeste con olas de entre cinco y seis metros. A partir de esas horas, los avisos descenderán a nivel amarillo y se mantendrán vigentes hasta el final de la jornada.

En las tierras de la Costa del Sol, las lluvias afectarán a la comarca de Ronda, donde estará vigente el aviso naranja por precipitaciones desde las 6,00 hasta las 21,00 horas, con acumulaciones previstas de hasta 80 litros por metro cuadrado en las primeras doce horas. Asimismo, la Axarquía permanecerá bajo aviso amarillo desde las 8,00 hasta las 21,00 horas, ante la previsión de acumulaciones de 20 l/m2 en una hora y de hasta 40 l/m2 en doce horas.

Por otro lado, el aviso naranja por viento permanecerá activo desde las 6,00 hasta las 15,00 horas en las comarcas de Ronda y Sol y Guadalhorce, con rachas de viento del oeste de hasta 90 km/h en su mitad occidental. Posteriormente, el aviso se prolongará en nivel amarillo hasta las 18,00 horas por rachas de hasta 70 km/h en ambas comarcas, así como en Antequera.

En cuanto a los fenómenos costeros, se activará el aviso naranja desde las 8,00 hasta las 16,00 horas en ambos litorales, con vientos del oeste y suroeste de entre 60 y 80 kilómetros por hora (fuerza 8 a 9) y olas de entre tres y cuatro metros. A partir de esa hora, el aviso se reducirá a nivel amarillo hasta el final de la jornada, con vientos del oeste de entre 50 y 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y olas de entre dos y tres metros.

En Córdoba, se activará el aviso naranja por viento en la campiña y la Subbética desde las 6,00 hasta las 15,00 horas, con rachas del oeste de hasta 90 kilómetros por hora, mientras que en Sierra y Pedroches estará vigente el aviso amarillo por vientos de hasta 70 km/h en el mismo tramo horario. Además, esta última comarca también permanecerá bajo aviso amarillo por lluvias desde las 6,00 hasta las 21,00 horas, con acumulaciones previstas de hasta 40 l/m2 en doce horas.

En tierras onubenses, el litoral estará en aviso naranja por viento desde las 3,00 hasta las 12,00 horas, con rachas del oeste de hasta 90 kilómetros por hora, mientras que Aracena, Andévalo y Condado permanecerán en aviso amarillo en el mismo intervalo por vientos de hasta 70 kilómetros por hora. Asimismo, el aviso naranja por oleaje se mantendrá activo en el litoral hasta las 16,00 horas, con vientos del oeste o suroeste de entre 61 y 74 kilómetros por hora (fuerza 8) y mar combinada con olas de cinco a seis metros, descendiendo posteriormente a nivel amarillo hasta la medianoche.

Además, en Sevilla estará activo el aviso naranja por viento desde las 6,00 hasta las 15,00 horas en la campiña y la Sierra Sur, con rachas de componente oeste de hasta 90 kilómetros por hora, mientras que en la Sierra Norte se mantendrá el aviso amarillo en el mismo tramo horario, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora.

El viento también afectará a la provincia de Granada, donde se activará el aviso naranja en las comarcas de Nevada y Alpujarras, Guadix y Baza, así como en la costa granadina, desde las 8,00 horas y hasta el final de la jornada. En estas zonas se esperan rachas de viento del oeste de hasta 120 km/h en Guadix y Baza, y de hasta 90 km/h en el resto. Asimismo, en estas comarcas estará vigente el aviso amarillo por lluvias desde las 8,00 hasta las 21,00 horas, con acumulaciones previstas de 20 l/m2 en una hora y de hasta 40 l/m2 en doce horas.

Por otro lado, en la costa granadina se activará el aviso naranja por oleaje desde las 8,00 horas y hasta el término de la jornada, con vientos del oeste de entre 65 y 90 km/h (fuerza 8 a 9) y olas de entre cuatro y seis metros. Además, en la Cuenca del Genil estará vigente el aviso amarillo por viento desde las 8,00 hasta las 21,00 horas, con rachas del oeste de hasta 70 kilómetros por hora.

Por último, en la provincia de Jaén estará activo el aviso naranja por viento desde las 8,00 hasta las 18,00 horas en las comarcas de Cazorla y Segura, Capital y Montes y el Valle del Guadalquivir, donde se prevén rachas de viento de componente oeste de hasta 90 km/h, que podrían alcanzar puntualmente los 100 km/h. En el mismo tramo horario, Morena y Condado permanecerán bajo aviso amarillo por rachas de hasta 70 kilómetros por hora. Además, las lluvias activarán el aviso amarillo desde las 8,00 hasta las 21,00 horas en Cazorla y Segura y Capital y Montes, con acumulaciones previstas de hasta 20 l/m2 en una hora y de hasta 70 l/m2.