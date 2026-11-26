La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz - JOAQUÍN CORCHERO - PARLAMENTO

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) trabaja en el desarrollo de suelo residencial con capacidad para 7.861 viviendas en distintas provincias andaluzas. Así lo ha explicado la consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, durante su intervención en el Pleno del Parlamento de Andalucía, donde ha detallado actuaciones de la Agencia para disponer de nuevos terrenos destinados a la construcción de viviendas.

Díaz ha subrayado que aumentar la oferta residencial exige trabajar previamente en la preparación de los terrenos. "Hay una parte de la política de vivienda que no se ve, pero sin ella no podríamos hacer nada: me refiero a preparar suelo", ha esgrimido.

El objetivo de la Junta de Andalucía, según Rocío Díaz, es que "ningún suelo público se quede sin preparar". Entre las actuaciones ya finalizadas, la consejera ha citado la urbanización Duque de Ahumada, en Baena, para 146 viviendas.

También se ha referido al desarrollo del sector Huerta Santa Isabel, en Córdoba capital, que está al 92% de su ejecución, con capacidad para 3.663 viviendas. La previsión es que esté finalizado al final del año.

En Granada, AVRA ya tiene la urbanización finalizada en el desarrollo residencial del antiguo Cuartel de Mondragones, con una previsión de 595 viviendas. Por su parte, en Ronda (Málaga), la actuación de La Dehesa cuenta con el suelo ya finalizado y contempla otras 347 viviendas.

A estas actuaciones se suman otras dos previstas en las provincias de Málaga y Cádiz. El desarrollo del suelo en el sector Lagar de Oliveros, en Málaga capital, para 2.806 viviendas, mientras que en Barbate, en la actuación de El Jarillo, se prevén otras 304.

Rocío Díaz ha destacado que "todo eso es gestión y la ha puesto en marcha el Gobierno de Juanma Moreno desde que llegó a la Junta de Andalucía".