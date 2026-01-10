AxSí señala que el nuevo modelo de financiación "reconoce que la comunidad ha estado mal financiada durante años"

Coordinador Nacional de Andalucía por Sí, Cristopher Rivas. - ANDALUCÍA POR SÍ.

SEVILLA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Andalucía por Sí-Andalucistas ha señalado que el aumento de recursos a Andalucía en el nuevo modelo de financiación autonómica en el que Andalucía sería, en términos absolutos, la comunidad que más aumentaría sus recursos --con 4.846 millones de euros más-- supone "un reconocimiento implícito de que ha estado mal financiada durante años".

Según ha señalado el partido en una nota de prensa, este modelo "no repara el daño causado ni garantiza una financiación justa y estable para el futuro". "No estamos ante un privilegio ni ante un regalo", ha añadido.

"Estamos ante una corrección parcial de un sistema que ha situado sistemáticamente a Andalucía por debajo de la media en recursos por habitante, obligando a hacer milagros para sostener la sanidad, la educación y los servicios sociales", ha señalado el partido.

Ante esto, ha afirmado que el nuevo modelo introduce mejoras técnicas como la actualización de la población ajustada, el reconocimiento del desempleo sin prestación, la consideración del coste real de la sanidad por tramos de edad o el impacto de los estudiantes desplazados, que "reflejan mejor la realidad social andaluza".

Además, estas variables explican "por qué Andalucía necesita más recursos que otras comunidades para garantizar los mismos derechos".

AxSí ha destacado también el mecanismo de nivelación interterritorial, que pretende evitar que ninguna comunidad quede por debajo del 75% de la media y reducir las distancias con las comunidades más ricas. Andalucía, históricamente infrafinanciada, se beneficiará de estas correcciones, tal y como ha asegurado.

Sin embargo, ha reclamado un fondo específico de reparación por la nueva deuda histórica. Por otro lado, el denominado fondo climático, dotado con mil millones de euros, "abre una oportunidad para Andalucía como comunidad mediterránea, pero resulta claramente insuficiente si no se reconocen de forma explícita nuestras zonas más vulnerables al cambio climático, como Doñana, el litoral atlántico, Sierra Morena o amplias áreas rurales expuestas a la desertificación".

Asimismo, el mecanismo voluntario del IVA de las PYMEs "puede generar ingresos adicionales, pero exige garantías claras para que Andalucía no salga perjudicada y para que el tejido productivo andaluz cuente con incentivos reales y no meramente teóricos", ha subrayado el citado comunicado.

Finalmente, AxSí ha añadido que "uno de los principales problemas del modelo es el principio de statu quo: nadie pierde, pero tampoco se corrigen los desequilibrios que han situado a Andalucía en desventaja durante años", por lo que "esto consolida una España a dos velocidades y deja intacta la raíz del problema".

"El Gobierno reconoce que Andalucía estaba mal financiada, pero no repara el daño ni nos da herramientas para que no vuelva a ocurrir", han señalado desde la dirección de Andalucía Por Sí-Andalucistas.

Por eso, los andalucistas han defendido la necesidad de una Hacienda Andaluza propia, con capacidad fiscal plena para recaudar, decidir e invertir según las necesidades, dentro de un sistema coordinado y con igualdad de competencias respecto al resto de territorios.