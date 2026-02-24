Ayudas por el temporal en Andalucía: cómo solicitar desde este martes las subvenciones de la Junta para los municipios

Un invernadero inundado tras el desbordamiento del río Guadalete a su paso por la localidad gaditana de Jerez de la Frontera. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tras el paso del tren de borrascas que afectó a distintos puntos de Andalucía entre el 23 de enero y el 16 de febrero, la Junta de Andalucía abre este martes un plazo de diez días hábiles para que los municipios afectados soliciten ayudas. La cuantía máxima global destinada a estas subvenciones asciende a 35 millones de euros, según la disponibilidad presupuestaria de las partidas correspondientes.

Según el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), publicado el lunes 23 de febrero y consultado por Europa Press, los municipios y entidades locales autónomas afectadas deberán remitir, a partir de este martes, a la persona titular de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en su provincia --responsable de la ejecución de la "fase de recuperación" del plan de emergencias de protección civil-- una valoración técnica y económica de los daños sufridos como consecuencia de la situación de emergencia, a efectos de la solicitud y concesión de las ayudas.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 2.4 del decreto, este acuerdo se fundamenta en razones de interés público, social, económico y humanitario, para la concesión directa de las ayudas, conforme al artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

En consecuencia, y de acuerdo con el artículo 27.22 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como con el artículo 2 del Decreto 277/2023, de 5 de diciembre, que regula las ayudas a entidades locales especialmente afectadas por fenómenos naturales adversos, emergencias de protección civil y catástrofes públicas, el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, aprobó en su reunión del 18 de febrero de 2026 la declaración de situación excepcional prevista en el citado decreto.

De acuerdo con el artículo 8 del Decreto 277/2023, de 5 de diciembre, se considerarán subvencionables todas aquellas actuaciones necesarias para la restitución, reparación, reforzamiento, consolidación, rehabilitación, restauración, conservación especial o limpieza, así como la reposición a su uso original o cualquier otra actuación de carácter similar sobre las infraestructuras e instalaciones dañadas o afectadas por las borrascas ocurridas entre el 23 de enero y el 16 de febrero. También se incluyen los gastos corrientes o de inversión que se generen en la ejecución de proyectos que se ajusten al objeto y finalidad del decreto, siempre que se cumplan los requisitos del citado artículo 8.

En cuanto a la zonificación de los daños, el informe técnico indica que estos se han producido en toda la comunidad debido a los fenómenos meteorológicos adversos de lluvia y viento. Dichos daños se enmarcan en el artículo 8 del Decreto 277/2023, al tratarse de daños extraordinarios en infraestructuras e instalaciones públicas de titularidad local, destinadas al ejercicio de competencias locales o a la prestación de servicios públicos, por lo que cumplen los requisitos para ser subvencionados según lo establecido en el artículo 1 del decreto.

Según lo previsto en el mismo decreto, la cuantía máxima global destinada a estas subvenciones asciende a 35 millones de euros, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria de las partidas correspondientes del Capítulo 4 del programa presupuestario 81A (Cooperación Económica y Coordinación con las Corporaciones Locales), gestionado por la Consejería competente en administración local e integrado en el Plan de Cooperación Municipal, sin perjuicio de posibles modificaciones presupuestarias que fueran necesarias. Asimismo, se autoriza la concesión de anticipos de pago a cuenta de las subvenciones que se otorguen.