El Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén) ejecuta labores de mantenimiento en su sistema defensivo medieval

Atalaya sobre la que se ha intervenido - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL

JAÉN 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El área de Patrimonio del Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén) está ejecutando labores de mantenimiento en su sistema defensivo medieval. De esta forma, se han realizado trabajos de limpieza y mantenimiento en las atalayas de La Dehesilla y La Moraleja.

Las actuaciones se han centrado principalmente en la eliminación de la vegetación arbustiva que había crecido de forma incontrolada en el entorno de ambas torres, una intervención necesaria tanto para mejorar su aspecto como para favorecer su adecuada conservación.

El concejal de Patrimonio, José Moyano, ha señalado que el mantenimiento del patrimonio requiere "una atención constante, especialmente en elementos que, por su ubicación y características, están expuestos a las condiciones climatológicas y al crecimiento de la vegetación".

En paralelo, el Ayuntamiento continúa avanzando en la actuación que se está desarrollando en el Cortijo la Torre, de Fuente Álamo, que entra ya en su fase final, con actuaciones destinadas a facilitar el acceso a la atalaya, así como a la ejecución de los módulos de aseos y almacén.

Estas actuaciones se suman a las distintas iniciativas que el área de Patrimonio viene desarrollando para conservar, recuperar y poner en valor elementos vinculados al patrimonio histórico del municipio.