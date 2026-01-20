El Ayuntamiento de Bujalance (Córdoba) lamenta la muerte de una vecina en el siniestro ferroviario de Adamuz

El Consistorio de Bujalance difunde el escudo del municipio con crespón negro en memoria de la vecina fallecida en Adamuz y del resto de víctimas del siniestro ferroviario. - AYUNTAMIENTO DE BUJALANCE

BUJALANCE (CÓRDOBA), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Bujalance (Córdoba) ha trasladado sus "más sinceras condolencias" y su "profundo pesar por el fallecimiento" de una vecina del municipio, María Carmen Abril Vega, "ocurrido en el trágico accidente ferroviario" de Adamuz del pasado domingo.

Así lo recoge el Consistorio bujalanceño en su perfil oficial de Facebook, consultado por Europa Press y en el que ha señalado que "en estos momentos de dolor acompañamos en el sentimiento a su familia, amistades y seres queridos, a quienes enviamos todo nuestro apoyo, cariño y solidaridad".

Junto a ello, el Ayuntamiento ha afirmado en la red social que "hoy nuestro escudo se tiñe de negro en memoria de las víctimas del accidente ferroviario. Bujalance se une al dolor de tantas familias y cumple con los tres días de luto oficial. Todo nuestro cariño y fuerza para los afectados y sus seres queridos. Descansen en paz".