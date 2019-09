El Ayuntamiento de Cabra (Córdoba) pide a la población que no culpe a todos los inmigrantes por el asesinato de un joven

Publicado 25/09/2019 14:10:02 CET

CABRA (CÓRDOBA), 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La junta de portavoces del Ayuntamiento de Cabra (Córdoba), en relación con la muerte de un joven egabrense, supuestamente apuñalado por un joven inmigrante vecino del municipio que ya ha ingresado en prisión provisional por tales hechos, ha acordado hacer un ruego a la población para "que no se señale a toda la comunidad inmigrante" que reside en la localidad por este crimen.

En concreto y según ha informado el Consistorio egabrense, la ciudadanía no debe "generalizar ni criminalizar a todos" los inmigrantes, "otorgándoles la responsabilidad de unos hechos deleznables, que han sido realizados tan solo por una persona, el presunto asesino" del joven de la localidad.

Junto a ello, la junta de portavoces ha pedido a los egabrenses "que no se tome por cierta ninguna información que no sea dada por los canales oficiales, ya que ha quedado demostrado que muchas de las afirmaciones que se han realizado a través de redes sociales y mensajería instantánea no se ha correspondido con la realidad, provocando éstas daños a terceros".

Por otro lado, desde el Ayuntamiento se ha querido "agradecer públicamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Local la rápida y profesional labor realizada, que ha hecho posible la detención del presunto autor del asesinato del joven".

También se ha expresado por la junta de portavoces el "cariño, cercanía y apoyo a la familia de la víctima", a la vez que se traslada "al conjunto de la ciudadanía un mensaje de serenidad", dejando "claro que, a pesar de la gravedad de los hechos ocurridos, nos encontramos

ante un situación muy puntual".

Ha sido el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Cabra (Córdoba) el que este martes ordenó, a petición de la Fiscalía, el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del joven de 25 años detenido como presunto autor de la muerte a puñaladas del joven egabrense de 26 años la pasada semana en esta localidad.

Según ha informado ya el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), inicialmente, y en espera del resultado de las diligencias que se practiquen durante la instrucción de la causa, se le atribuye al ya encarcelado la supuesta comisión de los delitos de homicidio y lesiones.

El presunto homicida fue detenido por la Policía Nacional en la tarde noche del pasado sábado en el Aeropuerto de Málaga, mientras que su hermano, de 18 años y detenido el mismo día en Cabra, fue puesto en libertad con cargos, en calidad investigado por la supuesta comisión de un delito de encubrimiento.

En concreto, el joven egabrense murió apuñalado en la madrugada del pasado viernes, mientras que su novia, también de 26 años y con la que estaba en un coche junto a la Ciudad de los Niños en Cabra, resultó herida por arma blanca en las manos y fue trasladada al Hospital Comarcal Infanta Margarita de dicha localidad de la Subbética, de donde recibió el alta horas después.