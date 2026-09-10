El Ayuntamiento de Cádiz, nuevo patrono del Archivo Manuel de Falla, refuerza sus vínculos culturales con Granada

Bruno García, junto a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, en el día que se ha anunciado que el Ayuntamiento de Cádiz es nuevo patrono del Archivo Manuel de Falla y respaldará la candidatura de Granada a la capitalidad cultural europea 2031. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz se ha incorporado como patrono a la Fundación Archivo Manuel de Falla, con sede en Granada, estrechando así de forma significativa los vínculos culturales e institucionales entre las dos capitales andaluzas más ligadas a la figura del compositor gaditano.

El acto, celebrado en Granada con la presencia del alcalde de Cádiz, Bruno García, y de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, pone de manifiesto la voluntad compartida de ambas ciudades de seguir impulsando nuevas vías de colaboración en torno al legado de uno de los grandes creadores de la cultura española y europea.

La incorporación adquiere además una relevancia especial en un año en el que se conmemoran simultáneamente el 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla y el 80 aniversario de su fallecimiento. Una doble efeméride que permite reivindicar la plena vigencia de su legado y que hace especialmente oportuno este nuevo paso en la relación entre las dos ciudades que Falla hizo suyas: Cádiz, donde nació, y Granada, donde vivió y creó algunos de sus trabajos más importantes.

En la sesión del Patronato, aparte de los representantes municipales de ambas ciudades, han estado presentes Elena García de Paredes Falla, presidenta de la Fundación; Ana Belén Faus Guijarro, subdirectora de Música de la Dirección General de las Artes Escénicas y la Música del Ministerio de Cultura; Margarita Sánchez Romero, vicerrectora de Extensión Universitaria, Patrimonio y Relaciones Institucionales de la Universidad de Granada; Paolo Pinamonti, director del Festival Internacional de Música y Danza de Granada; Antonio Martín Moreno, catedrático de Musicología jubilado; y el director de Proyectos de la Fundación, Álvaro Flores Coleto.

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha destacado la importancia que supone para el Ayuntamiento de su ciudad ingresar como patrono en la Fundación Archivo Manuel de Falla justo en el 150 aniversario del nacimiento del que ha calificado como "uno de los compositores más importantes de la música española y una de las figuras culturales más universales vinculadas a Cádiz y Granada".

En este sentido, García ha dicho que la entrada de Cádiz en la Fundación va a permitir una mayor y mejor colaboración para los actos de esta efeméride, pero, sobre todo, "garantizar la continuidad de ese conocimiento entre las nuevas generaciones, de forma que el legado del compositor permanezca vivo en el tiempo".

"Hoy especialmente quiero dar las gracias por cuidar el legado, como lo ha hecho siempre, de Manuel de Falla, y en este caso por el trabajo que hace en favor de la cultura de Granada, de Andalucía y, por tanto, de alguna manera, también nos representa a la ciudad de Cádiz", ha dicho el regidor.

Por su parte, la alcaldesa de Granada ha destacado el papel del Archivo Manuel de Falla como espacio esencial de conservación, investigación y difusión de su obra: "Nuestra ciudad trabaja para ser Capital Europea de la Cultura en 2031, lo hacemos mirando a Europa, pero también desde nuestras raíces. Y Falla representa perfectamente esa manera de entender la cultura: una cultura profundamente vinculada a un territorio, pero capaz de dialogar con el mundo".

Carazo ha añadido que la cultura no entiende de fronteras y el patrimonio se hace más fuerte cuando se comparte. "Dos ciudades con una relación tan profunda con Falla tienen mucho que decir juntas en este proyecto europeo", ha dicho.

Elena García de Paredes Falla, presidenta de la fundación, ha dicho que para la familia y para la Fundación Archivo Manuel de Falla, como institución encargada de preservar su legado, "siempre ha sido prioritario reforzar la presencia de Cádiz en el universo tan extraordinario de Falla".

"Deseamos ofrecer también nuestro respaldo a las actividades que se van poniendo en marcha, pues somos conscientes de la importancia que tiene Falla para Cádiz y del papel que puede tener en su tejido cultural. Nos implicaremos con el mayor entusiasmo para que sea el espíritu que presida estas iniciativas en las que todos buscamos que el nombre de Manuel de Falla esté más presente y vivo en su ciudad natal, en un año fundamental, y con la satisfacción de contar ya con Cádiz y con Granada a través de sus Ayuntamientos en el Patronato de nuestra Fundación", ha expuesto.

CÁDIZ RESPALDA LA CANDIDATURA DE GRANADA A CAPITAL CULTURAL EUROPEA

De otra parte, Bruno García ha expresado también en esta jornada en Granada que la ciudad de Cádiz quiere "sumar, colaborar y aportar" a la candidatura de Granada a la capitalidad cultural europea en 2031, una consecución de la que se ha mostrado convencido de "que va a ser así".

"Nosotros también queremos decir hoy, aquí delante de la alcaldesa, que, en el próximo pleno del mes de septiembre, vamos a llevar como Ayuntamiento la adhesión a la candidatura como ciudad de Cádiz. En este caso, el vínculo de Falla todavía nos hace tener una razón más. Hay muchas, pero desde luego esta es una".

A este respecto, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha asegurado que el apoyo de Cádiz representa un nuevo paso en la construcción de un proyecto cultural compartido que busca sumar instituciones, ciudades y territorios de toda Andalucía en torno a una propuesta con vocación europea.