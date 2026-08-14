El Ayuntamiento de Cambil (Jaén) trabaja en la limpieza de las zonas afectadas por una "fuerte tormenta"

Carretera afectada en Huelma por la tormenta. - AYUNTAMIENTO DE HUELMA

CAMBIL (JAÉN), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cambil (Jaén) sigue trabajando en la limpieza de la zona afectada por la "fuerte tormenta" registrada en la tarde de este jueves y que también ha causado daños materiales en infraestructuras como el alcantarillado.

Las labores se centran en las calles Álamos y Arenal, según ha indicado este viernes a Europa Press el alcalde, José María Guzmán, quien ha explicado que los "en torno a 60 litros por metro cuadrados que cayeron en una hora y cuarto originaron escorrentías de piedra y barro".

"En unas cinco horas retiramos aquello con todos los servicios municipales, dos retroexcavadoras, dos dumpers, dos camiones y prácticamente todos los trabajadores municipales de obra y servicios", ha dicho, no sin agradecer la dedicación de este personal y la actuación también de la Guardia Civil.

Tras esa primera intervención, este viernes continúan las labores de limpieza, para las que se están utilizando dos motobombas, una municipal y otra aportada por la Diputación. "Aunque queden algunas zonas también que en menor medida están afectadas por escorrentías de barro y piedra, prácticamente lo tenemos ya todo controlado", ha señalado.

En este sentido y tras destacar que "lo más importante es que no ha habido daños personales", Guzmán ha apuntado a la semana que viene para ir arreglando los desperfectos que se han producido, fundamentalmente, en el alcantarillado "porque no pudo soportar todo el agua que venía, que fue muchísima". A ello ha sumado daños en caminos rurales y en algunas zonas de olivar por el granizo.

La tormenta en Cambil tuvo lugar en plenas fiestas patronales y obligó a posponer a este viernes la novillada que estaba prevista la misma tarde de este jueves, aunque "la caseta municipal sí pudo funcionar".

"Esperamos que hoy se pueda celebrar", ha comentado el regidor ante el aviso que también hay este viernes sobre unas tormentas de verano que no son raras en el municipio ni en Sierra Mágina. De hecho, se repitieron en otras localidades cercanas, como Campillo de Arenas o Huelma.

Desde el Ayuntamiento de este último municipio, se recordó, a través de las redes sociales, que estas condiciones meteorológicas pueden provocar acumulación de agua, obstáculos y otras incidencias en distintos puntos y ha pedido precaución. Además, informó del cierre temporal de la entrada a Las Cabritas por motivos de seguridad.

AVISOS

En esta zona de la provincia de Jaén, Sierra Mágina, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido aviso amarillo por tormentas que pueden ir acompañadas de viento fuerte y granizo entre las 13,00 y las 20,00 horas de este viernes. Un aviso que se ha dado, igualmente, para las comarcas de Cazorla y Segura.

En estas tres áreas jiennenses, además, hay aviso amarillo por temperaturas que pueden alcanzar los 38 grados. El aviso sube a naranja en el valle del Guadalquivir y la zona de Morena y Condado, donde se puede llegar a los 40 grados.